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Менеджери Коломойського вивели 13 мільярдів з "Укрнафти": Прокуратура завершила розслідування

Новини БізнесЦензор Енергетика Корупція

коломойский

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила досудове розслідування у справі про заволодінні майном та коштами ПАТ "Укрнафта" на суму майже 13,3 мільярдів гривень.

На сьогодні прокурор САП надав доручення детективам НАБУ відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення, повідомляє пресслужба прокуратури.

Підозрюваними у справі є 8 осіб, серед яких колишні голова правління ПАТ "Укрнафта", заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки ПАТ "Укрнафта", начальник відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта", а також колишні директори 5 комерційних підприємств.

За даними слідства, керівники ПАТ "Укрнафта" упродовж березня-серпня 2015 року незаконно поставили на користь п'яти комерційних підприємств нафту загальною вартістю понад 10 млрд гривень, якою службові особи цих підприємств заволоділи заподіявши збитки ПАТ "Укрнафта" на зазначену суму.

Також встановлено, що службовими особами ПАТ "Укрнафта" у липні 2015 року із комерційним підприємством укладено 70 договорів на закупівлю нафтопродуктів на суму понад 3 млрд гривень на умовах повної передоплати. Однак у подальшому ПАТ "Укрнафта" дозволила відкласти постачання нафтопродуктів до кінця 2018 року, але так їх і не отримала, а сплачені за них авансом гроші вивели за кордон.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Читайте також: Втрати "Укрнафти" та "Укртатнафти" під керівництвом Коломойського оцінили у 100 мільярдів

Як писав БізнесЦензор, за попередніми даними, лише з 2015 року під керівництвом менеджменту Ігоря Коломойського з найбільшої нафтовидобувної компанії України було виведено 31 млрд грн.

Детальніше читайте у матеріалі: Як вивести з "Укрнафти" 31 мільярд і уникнути покарання. Кейс від Коломойського

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+25
за такі "виводи" Яценюк свого часу вивів Беню з керівництва державними комерційними структурам, в .т. ч. з Укрнафти. За це Беня організував травлю Яценюка через Кадирова(Онищенка); Яценюку довелося прийняти "кулю в лоб" (позбутись посади прем'єра). Вже при Гройсману, Бені нічого не повернули, і він зрозумів, що з Порохом не домовиться, і що йому потрібен свій Буратіно... Дійшло до того, що Беня навіть повернувся з еміграції, йому повернули для рейдерства ті підприємства (в т.ч. Укрнафту)... Але "щось пішло не так" (***** напав), і Беню знову запресували (видать, на вимогу союзників, тих, хто поставив умови вступу України в НАТО+ЄС і забезпечує нині нас зброєю)...
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02.08.2023 14:32
+14
а де зараз ці прекрасні люди? дайте вгадаю, вони всі за кордоном, та вже забули, як вивели ті гроші...
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02.08.2023 14:26
+13
Коломойського зарештували?
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02.08.2023 14:28
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а де зараз ці прекрасні люди? дайте вгадаю, вони всі за кордоном, та вже забули, як вивели ті гроші...
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02.08.2023 14:26 Відповісти
Бєня десь у буковелі
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03.08.2023 08:15 Відповісти
Коломойського зарештували?
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02.08.2023 14:28 Відповісти
і розстріляли
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02.08.2023 14:33 Відповісти
Перед розстрілом роззулися?
Це дуже важлива деталь!
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02.08.2023 14:57 Відповісти
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02.08.2023 16:22 Відповісти
та нє. нє можид бидь
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02.08.2023 14:32 Відповісти
за такі "виводи" Яценюк свого часу вивів Беню з керівництва державними комерційними структурам, в .т. ч. з Укрнафти. За це Беня організував травлю Яценюка через Кадирова(Онищенка); Яценюку довелося прийняти "кулю в лоб" (позбутись посади прем'єра). Вже при Гройсману, Бені нічого не повернули, і він зрозумів, що з Порохом не домовиться, і що йому потрібен свій Буратіно... Дійшло до того, що Беня навіть повернувся з еміграції, йому повернули для рейдерства ті підприємства (в т.ч. Укрнафту)... Але "щось пішло не так" (***** напав), і Беню знову запресували (видать, на вимогу союзників, тих, хто поставив умови вступу України в НАТО+ЄС і забезпечує нині нас зброєю)...
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02.08.2023 14:32 Відповісти
Какие репрессии? Он взял предприятия, выдоил досуха, наделал хренову кучу долгов и всунул с долгами их государству - "Платите это вы". Классная схема имени Бени. Его и Медведчука каналы как ни в чем не бывало вещали и вещают в марафоне, не смотря на санкции США и уголовные дела от СБУ.
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02.08.2023 23:47 Відповісти
нуу, беня мабуть скоро дуже фінансово схудне. ) прикриття в ОПі все меншає і меншає..
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02.08.2023 14:43 Відповісти
Він повинен сидіти, а замість цього має прикриття в ОПі
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03.08.2023 02:27 Відповісти
Украинйы,вы не устали от постоянного бардака,вернее круговорота коррупционеров в природе Украины??Мне лично противно уже слушать бесконечные расборки "Довгоносиков" подтачивающих устои самого государства а им все не ймется этой власти временщиков?на место одного коррупционера -кровососа приходит десяток..Так жить нельзя!!!
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02.08.2023 14:46 Відповісти
Коли гинуть найкращі в Україні люди ,ця мерзота продовжує під час війни грабувати країну ,та скільки це можна терпіти, скільки дронів на ці гроші можна закупити ?
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02.08.2023 14:47 Відповісти
И никто во власти и в банковской структуре не заметил.
А за нами гоняются день и ночь, чтобы 1000 грн не пришли на карточку просто так
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02.08.2023 14:48 Відповісти
Раніше олігархи нечесні люди дуже гарно "підчистили" Приватбанк (без буратінки), тепер олігархи знову нечесні люди (не подумайте, що олігархи!) -- Укрнафту (вже з буратінкою). В задачі питається: скільки отримав буратінка?
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02.08.2023 15:01 Відповісти
Ви нє панімаєтє... Ета ж савсєм другоє!
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02.08.2023 15:14 Відповісти
Імєют права на ашібку
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02.08.2023 15:37 Відповісти
Бені все можна, поки Шапіто керує країною. Украв 10 мільярдів доларів і ніяких питань до нього немає.
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02.08.2023 15:18 Відповісти
То свій, йде поза конкурсом.
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02.08.2023 15:23 Відповісти
ірка венедиктова маляву із Швейцарії прислала, зуб дає, вік волі не бачити, ну що тіпа для бєні фсьо кіна нє будіт елєктрічества кончілось.
Хоть паржом !
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02.08.2023 15:33 Відповісти
Вот это ворюга Пока ты тут работаешь, кто-то просто тырит миллиарды!
Почему он до сих пор не в тюрьме?
За такое воровство, он должен сидеть пожизненно!
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02.08.2023 15:52 Відповісти
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02.08.2023 16:23 Відповісти
Можете плюватися, але енергію коломойского направити в потрібне русло то було ефективніше, чим отжим робити.
Взагалі ці ремарки що він такий поганець..
Навіщо даєте приватизувати, викупити частки у вигляді акцій?
Коли не хочеться зізнаватися у рукожопості, то говорять що це повинно було стимулювати галузі. Мовляв це інвестор.
Коли це "хтось" наочно демонструє, то одразу рученята *********.
А тепер предметнійше. Банк розв'язував йому руки, фінансові справи яких вбачали загрозу для країни. Нехай, то зараз друкуючи вже тисячні купюри з допуском Пишного то мана небесна, амброзія сьогодення)
Те, як залишає Коломойський свої активи (які бачить) що їх вже слюною брижать у мене викликають неабияку
заздрість. Ну послухайте, залишити для державних фіскалів 4т пластику. По типу елітні знижки, чи програми лояльності. Це дуже дивовижні заходи. І це потрібно відокремлювати від держрейдерів.
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02.08.2023 16:24 Відповісти
так а нах по твоему он этого буратину сделал президентом ?
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03.08.2023 16:22 Відповісти
Всі люди в своїх діях (вбачають) розраховують на користь собі. Тобто маючи зиск він його "оформлює".
Якщо його дії вплинули на такі зміни на користь його прибутку це не то само, що взяти чуже за ради "пакості".
Взяв гроші, бо там хлопці всеодно не за напрямками їх роспихують. І тільки в тому сумно їм, що ці грошенята не на тих потім офшорах лежать.
А соціум хай хавае тексти класні, мовляв він злий геній.
Перестаньте "ерунду" законом обзивать і Коломойських стане на ПОРЯДКИ меньше!
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03.08.2023 22:57 Відповісти
Всі люди в своїх діях (вбачають) розраховують на користь собі.

та хрєн там !!!

як виявилось по факту, 73 відсотки голосуючих прикололись на шкоду собі і всім іншим
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03.08.2023 23:24 Відповісти
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02.08.2023 16:45 Відповісти
Байдєєєн, пачіму ми нє в НАТО?
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02.08.2023 16:49 Відповісти
Дайте ему повестку
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02.08.2023 17:01 Відповісти
Тільки не забудьте "берці" у передпокої зняти.
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02.08.2023 17:12 Відповісти
тільки зеленському не кажіть про 13000000000 .
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02.08.2023 17:50 Відповісти
Які притензії ще чому ми не в ЄС і НАТО ?!
Я взагалі дивуюсь, як світ ще гроші дає цим покидькам зеленим?!
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02.08.2023 18:01 Відповісти
А таки дійсно, Чому ми не в НАТО ?
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02.08.2023 21:16 Відповісти
Це падло і дальше гадить в Україні?
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02.08.2023 22:11 Відповісти
ну, и где этот Подляк со своей ботофермой, пусть объяснят электорату Зеленского, что красть зе-мафией деньги десятками миллиардов из бюджета страны, для них это благо и спасение. Буратино не Зеля, а "Буратины" - те кто его избрал.
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02.08.2023 23:40 Відповісти
Меня ограбили, - Коломойский при поддержке Портнова пойдет в ЕСПЧ



https://24tv.ua/ru/menja_ograbili__kolomojskij_pri_podderzhke_portnova_pojdet_v_espch_n1336985
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03.08.2023 02:31 Відповісти
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03.08.2023 02:49 Відповісти
Олигарх Игорь Коломойский во время Майдана в Киеве лоббировал свои интересы через автора диктаторских законов Андрея Портнова.

Коломойский просил Портнова решить вопрос с Еленой Лукаш, на тот момент министром юстиции, на предмет подписания ею действия меморандума о ферросплавных заводах Коломойского в Запорожье и Никополе.

Об этом пишет интернет-издание "Олигарх", опубликовавшее аудиозапись разговора, в котором фигурируют голоса людей, похожие на Игоря Коломойского и Андрея Портнова.

https://bykvu.com/ua/bukvy/16584-kolomojskij-vo-vremya-majdana-reshal-voprosy-s-lyudmi-yanukovicha-audiozapis/
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03.08.2023 02:41 Відповісти
Уши Коломойского и дрессированный Труба: журналисты узнали, как именно Портнов осуществляет «правосудие» через «решал»

из Офиса президента

https://prm.ua/ru/ushi-kolomoyskogo-i-dressirovannyiy-truba-zhurnalistyi-uznali-kak-imenno-portnov-osushhestvlyaet-pravosudie-cherez-reshal-iz-ofisa-prezidenta/
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03.08.2023 02:43 Відповісти
Заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов давно помогает олигарху Игорю Коломойскому "юридически". Об этом сам Коломойский рассказал в интервью УП.

"Послушайте, он мне юридически помогает лет 20", - ответил Коломойский на вопрос, в каком именно деле Портнов ему оказывает помощь.

https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-portnov-mne-mne-yuridicheski-pomogaet-let-20
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03.08.2023 02:46 Відповісти
беня не для того посадив у крісло зелю , щоб зеля посадив беню в буцигарню , от коли на наступних виборах народ зніме зелені окуляри і ми виберем іншого преза , а також перевиберем зелену корумповану нечисть у ВР , тоді можливо передамо пархатого беню в сша там йому прокурори відвантажать років 150 за відмивання вкрадених грошей з ,,привату,, у великих розмірах ---ТІЛЬКИ ТАМ ЙОГО ПОСАДЯТЬ ---а у нас він недоторкана священа зелена корова
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03.08.2023 06:47 Відповісти
Невже бєня сяде? А ніт.....показалося.....
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03.08.2023 08:16 Відповісти
Як відкрили, так і закриють. А для чого він у серіальчик на Г+Г гроші вкладував і нужных людєй до влади приводив?
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03.08.2023 09:02 Відповісти
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03.08.2023 10:47 Відповісти
 
 