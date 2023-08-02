Менеджери Коломойського вивели 13 мільярдів з "Укрнафти": Прокуратура завершила розслідування
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила досудове розслідування у справі про заволодінні майном та коштами ПАТ "Укрнафта" на суму майже 13,3 мільярдів гривень.
На сьогодні прокурор САП надав доручення детективам НАБУ відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення, повідомляє пресслужба прокуратури.
Підозрюваними у справі є 8 осіб, серед яких колишні голова правління ПАТ "Укрнафта", заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки ПАТ "Укрнафта", начальник відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта", а також колишні директори 5 комерційних підприємств.
За даними слідства, керівники ПАТ "Укрнафта" упродовж березня-серпня 2015 року незаконно поставили на користь п'яти комерційних підприємств нафту загальною вартістю понад 10 млрд гривень, якою службові особи цих підприємств заволоділи заподіявши збитки ПАТ "Укрнафта" на зазначену суму.
Також встановлено, що службовими особами ПАТ "Укрнафта" у липні 2015 року із комерційним підприємством укладено 70 договорів на закупівлю нафтопродуктів на суму понад 3 млрд гривень на умовах повної передоплати. Однак у подальшому ПАТ "Укрнафта" дозволила відкласти постачання нафтопродуктів до кінця 2018 року, але так їх і не отримала, а сплачені за них авансом гроші вивели за кордон.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
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Як писав БізнесЦензор, за попередніми даними, лише з 2015 року під керівництвом менеджменту Ігоря Коломойського з найбільшої нафтовидобувної компанії України було виведено 31 млрд грн.
Детальніше читайте у матеріалі: Як вивести з "Укрнафти" 31 мільярд і уникнути покарання. Кейс від Коломойського
Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.
Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.
НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.
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Це дуже важлива деталь!
А за нами гоняются день и ночь, чтобы 1000 грн не пришли на карточку просто так
олігархинечесні люди дуже гарно "підчистили" Приватбанк (без буратінки), тепер олігархизнову нечесні люди (не подумайте, що олігархи!) -- Укрнафту (вже з буратінкою). В задачі питається: скільки отримав буратінка?
Хоть паржом !
Почему он до сих пор не в тюрьме?
За такое воровство, он должен сидеть пожизненно!
Взагалі ці ремарки що він такий поганець..
Навіщо даєте приватизувати, викупити частки у вигляді акцій?
Коли не хочеться зізнаватися у рукожопості, то говорять що це повинно було стимулювати галузі. Мовляв це інвестор.
Коли це "хтось" наочно демонструє, то одразу рученята *********.
А тепер предметнійше. Банк розв'язував йому руки, фінансові справи яких вбачали загрозу для країни. Нехай, то зараз друкуючи вже тисячні купюри з допуском Пишного то мана небесна, амброзія сьогодення)
Те, як залишає Коломойський свої активи (які бачить) що їх вже слюною брижать у мене викликають неабияку
заздрість. Ну послухайте, залишити для державних фіскалів 4т пластику. По типу елітні знижки, чи програми лояльності. Це дуже дивовижні заходи. І це потрібно відокремлювати від держрейдерів.
Якщо його дії вплинули на такі зміни на користь його прибутку це не то само, що взяти чуже за ради "пакості".
Взяв гроші, бо там хлопці всеодно не за напрямками їх роспихують. І тільки в тому сумно їм, що ці грошенята не на тих потім офшорах лежать.
А соціум хай хавае тексти класні, мовляв він злий геній.
Перестаньте "ерунду" законом обзивать і Коломойських стане на ПОРЯДКИ меньше!
та хрєн там !!!
як виявилось по факту, 73 відсотки голосуючих прикололись на шкоду собі і всім іншим
Я взагалі дивуюсь, як світ ще гроші дає цим покидькам зеленим?!
https://24tv.ua/ru/menja_ograbili__kolomojskij_pri_podderzhke_portnova_pojdet_v_espch_n1336985
Коломойский обеспечил Портнова машиной и жильем по возвращению в Украину, - «Схемы» |
Схемы": За пару лет Зеленский 13 раз летал в города, где живет Коломойский » Паноптикон |
Коломойский просил Портнова решить вопрос с Еленой Лукаш, на тот момент министром юстиции, на предмет подписания ею действия меморандума о ферросплавных заводах Коломойского в Запорожье и Никополе.
Об этом пишет интернет-издание "Олигарх", опубликовавшее аудиозапись разговора, в котором фигурируют голоса людей, похожие на Игоря Коломойского и Андрея Портнова.
https://bykvu.com/ua/bukvy/16584-kolomojskij-vo-vremya-majdana-reshal-voprosy-s-lyudmi-yanukovicha-audiozapis/
из Офиса президента
https://prm.ua/ru/ushi-kolomoyskogo-i-dressirovannyiy-truba-zhurnalistyi-uznali-kak-imenno-portnov-osushhestvlyaet-pravosudie-cherez-reshal-iz-ofisa-prezidenta/
"Послушайте, он мне юридически помогает лет 20", - ответил Коломойский на вопрос, в каком именно деле Портнов ему оказывает помощь.
https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-portnov-mne-mne-yuridicheski-pomogaet-let-20