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Кабмін затвердив стратегію повернення в Україну незаконних активів

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золото

Кабінет міністрів схвалив Стратегію повернення активів на 2023-2025 роки.

Як повідомляє Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління незаконними активами (АРМА), документ розроблено на виконання Державної антикорупційної програми, з урахуванням міжнародного досвіду та пропозицій заінтересованих органів державної влади.

Стратегія визначає курс державної політики для запровадження комплексної моделі повернення незаконних активів в Україну шляхом:

  • удосконалення законодавства щодо повернення активів, одержаних злочинним шляхом;
  • посилення інституційних спроможностей державних органів, уповноважених на здійснення заходів з повернення активів;
  • посилення міжвідомчого та міжнародного співробітництва у відповідній сфері.

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Очікується, що ухвалений документ також стане основою для розробки механізмів виплати компенсацій, відшкодування збитків або шкоди, завданих Україні внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також для відшкодування збитків, завданих нашій країні внаслідок збройної агресії РФ.

В АРМА також зауважують, що ухвалення Стратегії було одним із зобов'язань України перед ЄС.

Автор: Михайло Орлюк
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