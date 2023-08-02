Прибуток Ferrexpo Жеваго впав утричі

Гірничорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні за підсумками першого півріччя 2023 року отримала $27,01 млн чистого прибутку, що втричі менше, ніж за аналогічний період минулого року ($82,07 млн) і є найнижчим показником щонайменше за останні 10 років.

Як повідомляється у звітності компанії, її виручка за цей період впала у 2,8 раза – до $334,01 млн з $935,874 млн, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас показник EBITDA зріс у 7,6 раза – до $63,64 млн з $486,12 млн за аналогічний період минулого року.

Капітальні інвестиції Ferrexpo у першому півріччі цього року становили $58 млн у порівнянні зі $102 млн у першому півріччі минулого року (зниження на 43,1%).

Проміжні дивіденди за цей період не виплачувалися.

Виконавчий голова компанії Лучіо Дженовезе пояснив падіння виручки зниженням цін на залізну руду, що частково вдалося компенсувати збільшенням виробництва котунів.

"На жаль, війна разом із блокуванням українських портів, що продовжується, означають, що обсяги виробництва залишаються нижчими за довоєнний рівень", – констатував Дженовезе.

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Як повідомлялося, чистий прибуток Ferrexpo у 2022 році впав у 4 рази – до $220 млн, виручка зменшилась на 50,4% – до $1,25 млрд, EBITDA – на 46,8%, до $765,11 млн, капітальні інвестиції – на 55,4%, до $1 млн.

Ferrеxpo в Україні належить 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК", 100%-на частка ТОВ "Єристівський ГЗК" і 99,9%-на – ТОВ "Білановський ГЗК".

Акції Ferrexpo знаходяться у обігу на головному майданчику Лондонської фондової біржі. Найбільшим акціонером компанії є бізнесмен Костянтин Жеваго – 50,3% акцій.

Після арешту у французькому Куршавелі наприкінці минулого року Жеваго залишив посаду директора та раду директорів Ferrexpo.