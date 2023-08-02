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Новини Транспорт
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АЗС (1488) бензин (1020) ціни (2965) дизпаливо (1227)

Ціни на бензин та дизпаливо у великих мережах АЗС зросли ще на гривню за літр

Новини БізнесЦензор Транспорт

бензин

У період із 1 по 2 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 48 копійок і склала 49,38 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 57 копійок – до 51,62 грн/л, а дизельне пальне –на 49 копійок, до 48,59 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 1 грн: бензини марки А-95 – до 51,99 грн/л, А-95-преміум – до 53,99 грн/л, дизпальне – до 51,99 грн/л.

На станціях державної мережі "Укрнафта" всі види пального здорожчали теж на 1 грн: бензин А-95 – до 47,9 грн/л, бензин А-95+ – до 49,90 грн/л, дизпаливо – до 46,9 грн/л.

Бензин А-95 у мережі SOCAR також прибавив 1 грн, до 52,99 грн/л, дизпальне додало 2 грн – до 51,99 грн/л. На станціях KLO всі види пального здорочали на 50 копійок, а на UPG стандартна "пятірка" і ДП – на 40.

Мережі "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", VostokGaz, Mango і "Фактор" та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,4-2 грн за літр.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+7
Зебилы, как шашлыки?))
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02.08.2023 13:11
+6
3,14дори зелені!
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02.08.2023 13:09
+5
Нє нє. "То всьо Порошенко" )))
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02.08.2023 13:09
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3,14дори зелені!
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02.08.2023 13:09 Відповісти
Нє нє. "То всьо Порошенко" )))
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02.08.2023 13:09 Відповісти
Зебилы, как шашлыки?))
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02.08.2023 13:11 Відповісти
Ну что? Очередное "покращення" от Зели во время войны. Странно было ожидать, что после решения Зели вернуть все налоги и акцизы на топливо, и оно не подорожает. В своей голове он войну уже закончил. А на плебс ему посрать с самого начала. Он, кроме "папы Володи с мамой Римой", никому и нечего не должен. Скорее наоборот - все должны ему.
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02.08.2023 13:14 Відповісти
Зе-екперди завіряли, що подорожчання буде незначним бо нафтотрейдери знизять свою маржу, а по факту нафтотрейдери навпаки женуть маржу та ціни . Вже йдуть розмови про осінню ціну на бензин 60+ грн.
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02.08.2023 13:23 Відповісти
Зрозуміло тепер-чому у нас нема стану війни ?Щоб і надалі їбати мудрий нарід.Не під час війни,ви зовсім помиляєтесь
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02.08.2023 13:27 Відповісти
І все також "незначно" здорожчало.... А пенсії та зарплати відстають від зростання цін. Може треба менше красти і не викидати кошти на перекладення тротуарів?
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02.08.2023 13:37 Відповісти
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02.08.2023 13:40 Відповісти
Всё еще впереди! Пока старые запасы разбавляются новыми - рост идёт постепенно.
При нынешней закупочной цене в районе 44,0 грн/л + транспортные, то цена должна быть минимум 52 грн/л......
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02.08.2023 13:40 Відповісти
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02.08.2023 13:47 Відповісти
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02.08.2023 14:17 Відповісти
то Притула збір збільшив Резникову на яйця, а барижний бізнес, який з нього ліпить волонтера, свої віддавати не збирається ось і стрижуть овець.
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02.08.2023 14:20 Відповісти
Мені ось що цікаво: чому коли в світи дорожчає нафта або пальне і в нас воно теж дорожчає, але коли в них дешевшає, то в нас воно залишається на поточному рівні. Це що за ********?
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02.08.2023 20:11 Відповісти
якого хєра був введений знов акциз?
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02.08.2023 21:31 Відповісти
Як би, якщо повернули ПДВ 20 відсотків з 7 відсотків, то паливо повинно подорожчати на 13 відсотків? Тобто наприклад ДП було 41.5 грн на БРСМ, 41,5 - 7%+20%=46.3 грн. Так на зараз і є. Але з якого х..я вже "Консалтингова група "А-95" розповідає вже про ціни в 60+ ?
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02.08.2023 23:19 Відповісти
 
 