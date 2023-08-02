Ціни на бензин та дизпаливо у великих мережах АЗС зросли ще на гривню за літр

У період із 1 по 2 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 48 копійок і склала 49,38 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 57 копійок – до 51,62 грн/л, а дизельне пальне –на 49 копійок, до 48,59 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 1 грн: бензини марки А-95 – до 51,99 грн/л, А-95-преміум – до 53,99 грн/л, дизпальне – до 51,99 грн/л.

На станціях державної мережі "Укрнафта" всі види пального здорожчали теж на 1 грн: бензин А-95 – до 47,9 грн/л, бензин А-95+ – до 49,90 грн/л, дизпаливо – до 46,9 грн/л.

Бензин А-95 у мережі SOCAR також прибавив 1 грн, до 52,99 грн/л, дизпальне додало 2 грн – до 51,99 грн/л. На станціях KLO всі види пального здорочали на 50 копійок, а на UPG стандартна "пятірка" і ДП – на 40.

Мережі "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", VostokGaz, Mango і "Фактор" та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,4-2 грн за літр.