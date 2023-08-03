Гороховський пояснив причини останніх збоїв у monobank

Упродовж липня та 1 серпня в роботі українського віртуального банку monobank відбувалися технічні збої.

Як наголошує співзасновник monobank Олег Гороховський, проблеми є частиною рутинної роботи будь-якого банку, просто у випадку з monobank це більш помітно, бо його користувачі частіше відкривають додаток, пояснив він журналістам ain.ua.

"Ми ламаємося не частіше, ніж інші. Клієнти справді набагато частіше використовують нас, ніж звичайні банки. Для розуміння: 2,2 млн клієнтів заходять у застосунок щоденно і 5,6 млн – щомісячно.

Минулого тижня було два збої, повʼязаних між собою однією і тією ж самою проблемою. Вона вже усунута. Зараз спостерігається короткострокова проблема з відправкою Р2Р, вона вже локалізована", – зазначив Гороховський.

Найпомітніший збій стався 20 липня, коли monobank не працював декілька годин. Також збій був 26 липня та 1 серпня.

Як пояснив банкір, проблема була з сервісом, який відповідає за взаємодію з бекофісним блоком клієнтської бази.

"Його конфігурація була не оптимальна і почала не витримувати пікових навантажень. Окрім того, вона була не запроєктована на рестарт за високих навантажень.

Після першого падіння, коли збій тривав 3 години 20 хвилин, ми це виправили і навчились відновлюватися швидко. В результаті друге аналогічне падіння тривало вже 50 хвилин. Потім було ще два, але ми піднялись за 10 і 6 хвилин відповідно", – зазначив Гороховський.

Він уточнив, що на сьогодні цей сервіс після рефакторингу працює стабільно і більше не падає. Також банк замовив додатковий аудит ІТ-архітектури.

"Короткий збій, який трапився 1 серпня, стався через тайм-аут сервісу Р2Р-переказів, який повертає контрактну книгу. Там йдуть постійні апдейти – якийсь патч був некоректний. Ми відкотилися на попередню версію – це нормальна поточна робота. Такі таймаути можуть траплятись декілька разів на тиждень по 2-3-5-10 хвилин", – додав банкір.

Як наголошують журналісти, із початку повномасштабної війни так звані "банки" у monobank стали одним із найпопулярніших та прозорих способів для волонтерів збирати кошти на потреби ЗСУ. Через це користувачі все частіше заходять у застосунок віртуального банку, що є додатковим навантаженням і що може спровокувати збої.

Мобільний банк monobank у січні 2017 року заснували колишні топменеджери "Приватбанку" Олег Гороховський, Дмитро Дубілет та Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією "Універсал Банку", який входить до групи "ТАС" Сергія Тігіпка.