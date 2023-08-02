БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1639 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
9 560 6
банки (6395) Литва (393) Monobank (49)

Після невдачі у Польщі monobank планує почати роботу у Литві

Новини БізнесЦензор Фінанси

monobank

Український віртуальний банк monobank вивчає можливість відкриватись на литовському ринку.

Про це повідомив співзасновник monobank Михайло Рогальський під час Business Breakfast, передає Forbes.

"У Європі є різні регулятори: є ті, які більш відкриті до нових технологій, до прикладу – Балтійські країни. Зараз лише ведуться розмови з литовським регулятором", – сказав він.

Як повідомлялося, у січні цього року ще один співзасновник monobank Олег Гороховський анонсував вихід банку на польський ринок під назвою stereo. Він обіцяв, що офіційний реліз проєкту відбудеться вже до кінця першого кварталу 2023 року. Утім, у травні стало відомо, що запуск проєкту вирішили відкласти на невизначений термін. Банк зібрав понад 230 тисяч попередніх заявок на отримання картки у Польщі.

Раніше власник "Універсал Банку" Сергій Тігіпко, на ліцензії якого працює віртуальний monobank, повідомляв, що команда українського необанку запустить стартап у Польщі.

Мобільний банк monobank у січні 2017 року заснували колишні топменеджери "Приватбанку" Олег Гороховський, Дмитро Дубілет та Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією "Універсал Банку", який входить до групи "ТАС" Тігіпка.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
там як і в Польщі з пижєним капіталом не дуже ******* людей
показати весь коментар
02.08.2023 12:42 Відповісти
Не вдалося парєшать, виявляється у Польщі потрібно все прозоро робити. Дивно, так?
показати весь коментар
02.08.2023 13:37 Відповісти
З тих 230 тис. є хоч один поляк?
показати весь коментар
02.08.2023 14:25 Відповісти
Revolut в Польше официально работает, так что непреодолимых преград быть не должно
показати весь коментар
02.08.2023 14:39 Відповісти
поляки навели справки хто такі тігібкі і були в шоці
показати весь коментар
02.08.2023 17:12 Відповісти
 
 