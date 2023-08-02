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Росія атакувала безпілотниками елеватор, зернові ангари та будівлю морвокзалу на Одещині. ФОТО

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одещина

У ніч на 2 серпня російські військові направили ударні безпілотники на об’єкти портової та промислової інфраструктури Одеської області.

Про це повідомляє очільник обласної державної адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

"Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють всі відповідні служби", – зазначив він, додавши, що даних про постраждалих не поступало.

Росія атакувала безпілотниками елеватор, зернові ангари та будівлю морвокзалу на Одещині 01

Росія атакувала безпілотниками елеватор, зернові ангари та будівлю морвокзалу на Одещині 02

Пізніше в Офісі генерального прокурора уточнили, що внаслідок обстрілу пошкоджень та руйнувань також зазнали зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення.

Крім того, суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля "Морвокзалу".

Росія атакувала безпілотниками елеватор, зернові ангари та будівлю морвокзалу на Одещині 03

Росія атакувала безпілотниками елеватор, зернові ангари та будівлю морвокзалу на Одещині 04

Автор: Юлiя Недашківська
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