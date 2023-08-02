Росія атакувала безпілотниками елеватор, зернові ангари та будівлю морвокзалу на Одещині. ФОТО

У ніч на 2 серпня російські військові направили ударні безпілотники на об’єкти портової та промислової інфраструктури Одеської області.

Про це повідомляє очільник обласної державної адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

"Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють всі відповідні служби", – зазначив він, додавши, що даних про постраждалих не поступало.

Пізніше в Офісі генерального прокурора уточнили, що внаслідок обстрілу пошкоджень та руйнувань також зазнали зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення.

Крім того, суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля "Морвокзалу".