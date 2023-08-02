Перша авіакомпанія припинила польоти до Москви через атаки дронів

Авіакомпанія Turkmenistan Airlines 1 серпня оголосила про призупинення польотів з Ашхабада до Москви.

Як наголосили в компанії, "з метою безпеки" столичні рейси тимчасово перенаправлять до Казані, передає The Moscow Times

За даними російських ЗМІ, у касах авіакомпанії повідомили, що рейсів до Москви не буде щонайменше три тижні – до 22 серпня.



Як відомо, 30 липня та 1 серпня Москву атакували безпілотники. Через це двічі зупиняв роботу аеропорт Внуково. 30 липня також було затримано нічні та ранкові рейси.