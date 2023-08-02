Перша авіакомпанія припинила польоти до Москви через атаки дронів
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Авіакомпанія Turkmenistan Airlines 1 серпня оголосила про призупинення польотів з Ашхабада до Москви.
Як наголосили в компанії, "з метою безпеки" столичні рейси тимчасово перенаправлять до Казані, передає The Moscow Times
За даними російських ЗМІ, у касах авіакомпанії повідомили, що рейсів до Москви не буде щонайменше три тижні – до 22 серпня.
Як відомо, 30 липня та 1 серпня Москву атакували безпілотники. Через це двічі зупиняв роботу аеропорт Внуково. 30 липня також було затримано нічні та ранкові рейси.
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Людмила Полякова 4b90ec29
показати весь коментар02.08.2023 19:18 Відповісти Мені подобається 0
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