На Одещині затримали військового бухгалтера, який привласнив 10 мільйонів із зарплатного фонду військових

Служба безпеки затримала на Одещині військового бухгалтера, який привласнив понад 10 млн грн із зарплатного фонду морпіхів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, бухгалтер фінансово-економічного підрозділу однієї з військових частин нараховував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які не входять до складу батальйону і взагалі не проходять службу у Збройних силах України.

Завдяки "схемі" фігурант придбав авто преміум класу. При цьому загалом він розікрав більше ніж 10 млн бюджетних гривень.

"Для реалізації оборудки він вносив недостовірну інформацію до зарплатних відомостей та списків на преміювання особового складу військової частини.

Щоб отримати доступ до спеціальних бухгалтерських програм, зловмисник використовував електронний ключ, який безпідставно отримав від начальника фінансово-економічної служби батальйону", – пояснили в СБУ.

Після того він подавав фальсифіковані відомості до обласного управління Держказначейства для нарахування замовлених коштів як зарплати і премії для військовослужбовців і працівників військової частини.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання бухгалтера виявлено автомобіль Audi Q7, коштовні гаджети і побутову техніку, які він придбав за вкрадені гроші.

Також виявлено майже 2,5 млн грн привласнених коштів на банківських картках його знайомих, яким посадовець нібито надав гроші у борг.

Крім того, у бухгалтера виявлено бойову гранату РГО.

На підставі зібраних доказів військовому бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 ККУ – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.