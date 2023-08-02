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Справа про рекордний хабар закінчилась штрафом: Злочевський уник тюрми за спробу підкупити голову НАБУ

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злочевский

Вищий антикорупційний суд 1 серпня затвердив угоду про визнання винуватості колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського у справі про рекордний хабар та призначив йому штраф.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що прокурор при вирішенні питання про укладення угоди про визнання винуватості врахував "беззаперечне визнання указаною особою своєї винуватості" в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, відсутність матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення правопорушення, а також наявність суспільного інтересу у забезпеченні швидшого судового провадження, яке забезпечить повне, своєчасне та невідворотне покарання.

Крім того, за результатами співпраці з прокурорами САП обвинувачений сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту "Армія Дронів". Також Злочевський надав допомогу підрозділам військовим у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн.

"Відповідно до угоди суд визнав колишнього міністра винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 КК України.

За вироком суду йому призначено узгоджене основне покарання у виді штрафу в розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тис. грн)", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 червня 2020 року НАБУ затримало трьох осіб за підозрою у спробі дати хабар керівнику САП Назару Холодницькому та директору Бюро Артему Ситнику у розмірі $5 млн за закриття провадження, в якому повідомлено про підозру ексміністру екології Миколі Злочевському.

Зокрема, були затримані заступник голови столичної Податкової служби Микола Ілляшенко, ексдиректор Burisma Group Андрій Кіча та колишня начальниця департаменту Фіскальної служби Олена Мазурова. Двоє останніх зрештою отримали умовні терміни. 

Самого Злочевського, власника великої газової компанії Burisma Group, 11 серпня того ж року було оголошено в розшук у кримінальному провадженні про спробу дати хабар голові САП Назару Холодницькому.

НАБУ та САП завершили спецрозслідування щодо Злочевського у цій справі у жовтні 2021 року. Про підозру ексміністру повідомили заочно, оскільки він втік з країни.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+12
Хоть щось отримали ЗСУ. Може ще прокурори стільки ж. Таких людей в Україні не садять. Все сходить з рук, в точу числі убиті пішоходи, якщо згадати останні випадки з багатіями. От тому ми не в ЄС і до НАТО нам теж далеко.
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02.08.2023 11:44
+10
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02.08.2023 12:09
+9
Хто б сумнівався. Але де 500 млн. грн на армію дронів??? Мадяр за 160 млн закупив 9000 дронів і ретранслятори. Скільки можна купити за 500млн. Гроші де??? А ще казали за Трухіна 70 млн. Де гроші?
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02.08.2023 12:09
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Хоть щось отримали ЗСУ. Може ще прокурори стільки ж. Таких людей в Україні не садять. Все сходить з рук, в точу числі убиті пішоходи, якщо згадати останні випадки з багатіями. От тому ми не в ЄС і до НАТО нам теж далеко.
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02.08.2023 11:44 Відповісти
Можно було посадити і конфіскувати ті кошти, натомість ось таке лайно уникає покарання, дуже хибке мислення.
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02.08.2023 17:42 Відповісти
А бойцу дали 5 лет в назидание остальным.
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02.08.2023 11:58 Відповісти
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02.08.2023 12:09 Відповісти
"Джо, йа жи призидент"
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02.08.2023 18:03 Відповісти
Хто б сумнівався. Але де 500 млн. грн на армію дронів??? Мадяр за 160 млн закупив 9000 дронів і ретранслятори. Скільки можна купити за 500млн. Гроші де??? А ще казали за Трухіна 70 млн. Де гроші?
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02.08.2023 12:09 Відповісти
уже концов тех денег не найдешь!
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02.08.2023 13:29 Відповісти
Сциш в очі, а ні - це Божа роса..............
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02.08.2023 14:21 Відповісти
ниче се
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02.08.2023 12:14 Відповісти
как много у нас природных ресурсов и какая экология ... было.
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02.08.2023 13:09 Відповісти
Нет, понятно, что в Украине всегда было аналогично, то есть надо накрасть побольше, чтобы откупиться если что. Но чтобы прямо официально об этом объявлялось - такого не припомню
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02.08.2023 13:30 Відповісти
Чому ми не в НАТО?
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02.08.2023 13:34 Відповісти
Це називається сприяння корупції, чим по суті Блазень з 19 року і займається.
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02.08.2023 14:13 Відповісти
корупціонери купили антикорупційний суд
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02.08.2023 14:24 Відповісти
Малиновий спінджак, курва. І мурло відповідне - Ломброзо рулить.

Ні - вішати, вішати і вішати, інакше діла не буде.
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02.08.2023 14:26 Відповісти
використання для примусового розмінування територій,
щось на кшталт уранових рудників, тільки в прискореному вигляді...
правда самоварів можна залишати для піклування і догляду їхніми лялечками....
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02.08.2023 17:35 Відповісти
...прокурор при вирішенні питання ...
------------------------------------------------------
Видать хорошо решил.
Дети и внуки бедствовать не будут.
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02.08.2023 15:03 Відповісти
Знову висерлися на обличча Українському народу. ЗЕ - або підрозділ для примусової ліквідації (зварити живцем) чиновників, суддів, посадовців які явно зрадили інтереси народу, або прийде і твій час, все перевірять: і про освоєння бюджетів "зеленими" і про вибіркове правосуддя, і про офшори, і про Оман що то було...
Який убогий закон керує Українцями, що їм неможливо припинити діяльність відвертих злочинців та мерзавців.
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02.08.2023 15:32 Відповісти
Повна індульгенція за цілком помірний прайс. Просто шикарно. Для Своїх все, далі знаєте.
А він часом не ухилянт чи теж має відповідний папірець? Антикорупційні грантожери - ето тожє другоє?
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02.08.2023 16:14 Відповісти
Крім того, за результатами співпраці з прокурорами САП обвинувачений сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту "Армія Дронів". Також Злочевський надав допомогу підрозділам військовим у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3434868
Тоб то, ніяке НАБУ ніяке САП не бентежить якою такою працею зароблені внесені кошти.Якщо у подібних справах призначено штраф, то чому не внесені зміни до законодавства стосовно конфіскації майна
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02.08.2023 16:50 Відповісти
А якже, гроші - вони такі - не пахнуть...
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02.08.2023 17:37 Відповісти
Если честно, то я ничего не понял. Человек, называя своим языком, скоммуниздил кучу бабла, В итоге его поймали, не поймали, а взяли за жопу. Он недолго думая, предлагает взятку прокурорам, его опять берут за жопу. Он говорит; ,, Я отдам то, что скоммуниздил, только не привлекайте". И, вот суд. Судья говорит, ,,так как он отдал, то что на тот момент сп,,,л" его надо оштрафовать на 70000 гривен, пожурить и отпустить! Я правильно понял?
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02.08.2023 17:32 Відповісти
Остается вернут на рынок "Бурисму" , восстановить талантливого Хантера-непорочного, сына святого-блаженного Джо-животворящего в совете директоров и проблема коррупции в Украине будет решена.
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02.08.2023 17:51 Відповісти
Уникнув вязниці,бо прокурори одержали ще більше. А до речі--де дрони,кому передані на "передок" ,де взагалі все що закуплено??? Велике питання.
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02.08.2023 18:16 Відповісти
Я навіть не здогадувався що так теж можна - за рекордну взятку штраф.
За хабар гаішнику реальний термін дають.
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02.08.2023 18:21 Відповісти
Жах! Передав кошти на армію, кажете, і штраф заплатив? Іншими словами - відкупився офіційно. І чому ми ще нев НАТО?
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04.08.2023 05:18 Відповісти
Ну якщо МО безкарно краде десятками мільонів, то чому будуть карати оце?
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04.08.2023 07:40 Відповісти
Вот наши такиие дикие законы. Комуто все,а комуто НИЧЕГО. Закон должен быть для всех одинаков,а не выборочно.
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04.08.2023 10:27 Відповісти
 
 