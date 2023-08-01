Законопроєкт про медичний канабіс може бути підготовлений до другого читання у вересні

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування до вересня може підготувати законопроєкт про легалізацію медичного канабісу до розгляду в другому читанні.

Як розповів голова Комітету Михайло Радуцький, народні депутати подали до другого читання законопроєкту 850 правок, передає Укрінформ.

"Ми вже почали опрацьовувати цей документ. Якщо нічого не заважатиме, сподіваюсь, що до вересня підготуємо законопроєкт до розгляду в залі", – зазначив Радуцький.

Він висловив сподівання, що до кінця року парламент ухвалить законодавчий акт, а президент України Володимир Зеленський його підпише.

Як повідомлялося, 13 липня Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".