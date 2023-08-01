НБУ ліквідував банк "Конкордˮ

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АКБ "Конкордˮ та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року.

Як ідеться в повідомленні НБУ, частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 закону України "Про банки і банківську діяльність" у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

До того ж, упродовж останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у відповідниій сфері за вчинені банком порушення застосував такі заходи впливу, як накладення штрафу в загальному розмірі 60,4 млн грн та письмове застереження.

Інформація щодо раніше застосованих до Банку заходів впливу публікувалася на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку відповідно до вимог статі 68 Закону України "Про Національний банк України".

Кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осібˮ. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня 2023 року становить 1,12 млрд грн.

Рішення про відкликання банківської ліцензії в Банку та його ліквідацію ухвалене рішенням правління Національного банку України від 1 серпня 2023 року №265-рш "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Акціонерний комерційний банк "Конкордˮ.

Крім того, Національний банк застосував до банку захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 400 тис. грн за порушення вимог, зокрема: несупроводження переказу коштів необхідною інформацією про отримувача переказу коштів та платника (ініціатора переказу).