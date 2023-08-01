"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Києва до Ужгорода та Вінниці

Зважаючи на популярність закарпатського напрямку, "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №223/224 сполученням Київ – Ужгород.

Як ідеться в повідомленні компанії, поїзд вирушатиме зі столиці з 4 серпня по парних числах о 16:07, прибуття до Ужгорода о 08:07. У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься з 5 серпня по непарних числах о 18:29 і прибуватиме до Києва о 10:46.

Ще один додатковий рейс: регіональний поїзд №765/766 сполученням Київ – Вінниця відправлятиметься з Києва 5, 6, 12 та 13 серпня о 07:55 і прибуватиме до Вінниці об 11:35. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме по тих же датах о 12:50 і прибуватиме до Києва о 16:45.

Квитки можна прибдати в застосунку "Укрзалізниці", в чат-ботах, на офіційному сайті та в касах вокзалів.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" з 6 серпня запускає додатковий поїзд №227/228, який курсує з Києва до Карпат через Яремче, Ворохту до Ясіні.