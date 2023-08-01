Безпекова гарантія: Чехія ратифікувала угоду про оборонну співпрацю із США

Чехія 1 серпня завершила ратифікацію угоди про оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами Америки.

В адміністрації президента Чехії Петра Павла повідомили, що він поставив свій підпис під документом після ратифікації у парламенті, що відбулася раніше, передає Європейська правда.

Обидві палати схвалили угоду значною більшістю: 66 голосами із 72 у Сенаті і 115 зі 144 у Палаті представників. Дебати у законодавчому органі супроводжувалися протестами проти присутності у Чехії американських військових.

Міністерка оборони Яна Чернохова наголосила, що ця угода є додатковою безпековою гарантією для Чехії і особливо важлива у контексті російської агресії проти України.

Більшість членів НАТО мають окремі двосторонні угоди про оборонну співпрацю із США. Серед країн на східному флангу Альянсу досі такої не мала лише Чехія.

Чесько-американську угоду про співпрацю в галузі оборони підписали у травні, а парламент ратифікував її в середині липня. Приблизно 40-сторінковий документ стосується низки сфер, які можуть бути пов'язані з можливою присутністю американських військ у Чехії або співпрацею між американськими та чеськими збройними силами на чеській території.