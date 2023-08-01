Бюджетний комітет Ради погодив виділення додаткових 3,5 мільярда на відновлення

Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив виділення з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії додаткових 3,5 млрд грн Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури.

Як повідомила голова комітету Роксолана Підласа, кошти буде виділено на реалізацію 44 проєктів, серед яких 24 – відновлення житлових будинків, 10 – освітніх закладів, 3 – медустанов. Планується збудувати з нуля 4 об'єкти, реконструювати 5 і провести капільний ремонт 35 об'єктів, передає Інтерфакс-Україна.

Кошти будуть направлені до Київської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей.

За словами Підласи, із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії вже розподілено 27,7 млрд грн на відновлення об'єктів. Нерозподілений обсяг коштів фонду становить 34,2 млрд грн.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів України затвердив виділення із Фонду ліквідації 6,6 млрд грн на реалізацію 157 проєктів у восьми областях.

Міжвідомча робоча група також рекомендувала уряду України виділити із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ близько 5,15 млрд грн на реалізацію 139 регіональних проєктів та 186,3 млн грн на закупівлю спецтехніки.