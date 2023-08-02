Фінальний розгляд законопроєкту про відновлення е-декларування буде до кінця серпня, – Гончаренко

До кінця серпня депутати вийдуть на фінальний розгляд законопроєкту про відновлення е-декларування для чиновників

Про це заявив член фракції партії "Європейська Солідарність" у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань бюджету Олексій Гончаренко, передає Українське Радіо.

"Ми ухвалили в першому читанні закон, який поверне необхідність і обов'язковість декларування для всіх чиновників, за винятком тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях", – нагадав Гончаренко.

За його словами, далі буде подача правок і друге читання.

"Думаю, що до кінця серпня ми вийдемо на фінальний розгляд цього закону", – додав Гончаренко.

При цьому депутат прокоментував імовірність "правкового спаму" стосовно даного документа.

"Я, звісно, не можу розписатися за всіх колег. Але якщо це буде, то буде і очевидно, ким це робиться й навіщо. Сподіваюся, що навряд чи знайдуться народні депутати, які відкрито торпедуватимуть е-декларування. Воно важливе і з точки зору боротьби з корупцією, і в питанні нашої євроінтеграції. Адже це одна з умов Європейського Союзу – повернення е-декларування. Для того, щоб ми почали перемовини про вступ до ЄС, ми зобов'язані розблокувати е-декларування", – наголосив Гончаренко.

Як повідомлялося, 27 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування. Головною новацією закону є те, що декларації мають бути подані не тільки за 2023 рік, але і за всі інші попередні.