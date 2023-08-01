Обійшли санкції: Російські авіакомпанії отримали запчастини для іноземних літаків на $171 мільйон

Російські авіакомпанії тільки в 2023 році змогли отримати авіаційні запчастини для іноземних літаків на суму $171 млн, незважаючи на санкції Заходу.

Видання "Верстка" отримало закриті дані митної статистики, що дозволило оцінити імпорт до Росії в режимі реального часу, пише avianews.com.

Так, чотири великі російські авіакомпанії "Аэрофлот", S7 Airlines, "Россия" та "Победа" у 2023 році завезли для своїх літаків західні комплектуючі на суму $110 млн.

Як повідомляється, "Аэрофлот" привіз у країну запчастини від американських компаній Honeywell на $7,5 млн, Woodward на $4,5 млн і Boeing на $2,5 млн, а також французької Safran Nacelles на $4,5 млн.

Дочірня компанія S7 Airlines "Глобус" у березні 2023 року ввезла до Росії турбореактивний двигун франко-американської компанії CFM International для літаків сімейства Airbus A320 вартістю від $7,5 млн. У тому ж місяці S7 ввезла до Росії двигун американської General Electric для пасажирського літака Embra E170 за $4,4 млн.

"Победа" ввезла цього року запчастини американської Honeywell на суму понад $3,5 млн, а Rockwell Collins Inc і Boeing на суму понад $2 млн.

Авіакомпанія "Россия" у 2023 році отримала лише запчастини Honeywell на суму понад $6 млн.

Російські авіакомпанії отримували комплектуючі західних виробників через Китай та ОАЕ.

Частину санкційних запчастин для іноземних літаків до Росії завезла невелика компанія "Протектор".

За даними розслідування, з 2023 року вона ввезла авіаційні запчастини на суму не менше $61 млн. До них увійшли шість літакових двигунів для американських та європейських літаків Boeing 767, Boeing 737 та Airbus A320. "Протектор" отримував запчастини за допомогою фірм з ОАЕ та Таїланду.

Хоча цивільна авіація Росії стала однією з найбільш постраждалих від західних санкцій галузей, схоже, російським авіакомпаніям вдалося вирішити найбільш критичну проблему "нестачу запчастин". Розслідування видання показало, що паралельний імпорт дозволяє ввозити будь-які деталі, а отже, обходити європейські та американські санкції.