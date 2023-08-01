30% роботодавців в Україні вважають, що ветерани позитивно впливають на колективи, – опитування

Близько 30% роботодавців в Україні вважають, що присутність ветерана матиме позитивний вплив на комунікацію в робочому колективі.

Про це повідомила начальниця відділу навчально-аналітичної роботи Українського ветеранського фонду Мінветеранів Юлія Кіріллова під час презентації результатів дослідження "Потреби та перешкоди ветеранів при працевлаштуванні", передає Укрінформ.

"Близько 30% опитаних нами роботодавців говорять про те, що присутність у робочому колективі ветерана чи ветеранки може позитивно вплинути на внутрішню комунікацію в колективі", – сказала Кіріллова.

Вона додала, що 14% опитаних вважають, що різниця між рівнем компетентностей ветеранів і цивільних шукачів роботи не буде відчутною, а 18,6% опитаних переконані, що більшість ветеранів набудуть нових компетентностей під час проходження військової служби, які будуть корисними на ринку праці. Натомість 52% респондентів думають, що більшість ветеранів втратять попередню кваліфікацію і потребуватимуть додаткового навчання.

Згідно з дослідженням, 32% роботодавців скоріше негативно ставляться до того, що ветерани можуть приховувати свій статус та військовий досвід при працевлаштуванні, 10,95% – негативно, 4% – позитивно, у 37,89% опитаних ставлення до цього нейтральне.

Дослідження проведено з червня по липень Українським ветеранським фондом Мінветеранів за підтримки Lobby X та Work.ua. Онлайн опитування пройшло 475 роботодавців та 794 ветеранів та військовослужбовців. Також проведено 10 глибинних інтерв’ю із представниками українського бізнесу та керівниками підприємництва.