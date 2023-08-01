"Райффайзен Банк" за пів року збільшив чистий прибуток у 5 разів

Чистий неконсолідований прибуток "Райффайзен Банку" (Київ) за січень-червень цього року склав 3,12 млрд грн, що у п’ять разів перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року.

Як ідеться в неаудованому звіті банку, у другому кварталі цього року банк наростив фінрезультат до другого кварталу минулого року на 39,6% – до 1,06 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.

Вказується, що чистий процентний дохід "Райффайзен" Банку за січень-червень 2023 року зріс на 53% – до 7,91 млрд грн, у тому числі у другому кварталі – на 43,8%, до 3,96 млрд грн.

Чистий комісійний дохід за шість місяців поточного року збільшився на 82,6% – до 1,27 млрд грн, у тому числі в другому кварталі – вдвічі, до 639,79 млн грн.

Водночас, чистий прибуток від операцій з іноземною валютою знизився в першому півріччі на 12,8% – до 903,49 млн грн, а збиток від зменшення корисності збільшився на 7,9% – до 3,13 млрд грн.

Згідно зі звітом, за січень-червень поточного року активи банку зросли на 5,84 млрд грн, або на 3,5% – до 172,1 млрд грн.

Таке зростання пояснюється значним збільшенням інвестицій у цінні папери – з 25,41 млрд грн до 34,17 млрд грн, готівки та коштів у НБУ – з 32,04 млрд грн до 38,15 млрд грн та кредитів та авансів банкам – з 39,08 млрд грн до 42,26 млрд грн.

Водночас, кредити та аванси клієнтам знизилися з 61,69 млрд грн до 50,25 млрд грн.

Кошти клієнтів "Райффайзен Банку" за перше півріччя 2023 року збільшилися зі 143,61 млрд грн до 146,5 млрд грн, а капітал банку зріс з 17,06 млрд грн до 20,17 млрд грн, у тому числі нерозподілений прибуток – з 1,58 млрд грн до 3,14 млрд грн.

Як ідеться в повідомленні банку, валові доходи "Райффайзен Банку" за шість місяців 2023 року склали 10,4 млрд грн порівняно з 7 млрд грн роком раніше (+48%).

Операційний прибуток за червень у розмірі 1,1 млрд грн, банк збільшив свої портфельні резерви і за результатами півріччя отримав 3,15 млрд грн чистого прибутку.

Сума сплачених "Райффайзен Банком" податків до Державної податкової служби України протягом січня-червня 2023 року становила 1,1 млрд грн.

Активи банку станом на 30 червня 2023 року досягли 172 млрд грн, за пів року вони зросли на 6 млрд грн або на 3,6%. Зобов'язання склали 152 млрд грн (+1,8% з початку року).

Динаміка кредитування відображає існуючий попит на позики та кредитоспроможність клієнтів. Від початку 2023 року банк видав 48,2 млрд грн нових кредитів, із яких 32,6 млрд грн – галузям, які є критично важливими для країни (АПК, роздрібна торгівля, фармацевтика, постачання палива).

Підтримка аграріїв продовжує бути одним із пріоритетів "Райффайзен Банку" – банк надав їм за шість місяців нові кредити на майже 13,5 млрд грн.

Станом на 30 червня 2023 року банк сформував 14,6 млрд грн резервів, засвідчуючи збереження "Райффайзен Банком" консервативного підходу в оцінці ризиків у складно прогнозованих умовах війни.

Разом із тим, частка непрацюючих кредитів (NPL) склала 16,3% на кінець червня поточного року і залишається однією з найнижчих на ринку.

Підтримка "Райффайзен Банком" країни в умовах війни реалізовується і через інвестиції в державні цінні папери – за шість місяців 2023 року банк збільшив портфель ОВДП на майже 10 млрд грн.

Кошти корпоративних клієнтів на кінець червня 2023 року становили 63,1 млрд грн і зросли рік до року на 14 млрд грн, або 29%, кошти клієнтів роздрібного бізнесу становили 81,6 млрд грн та приросли рік до року на 11,2 млрд грн, або 16%.

Станом на кінець червня 2023 року рівень достатності капіталу "Райффайзен Банку" становив 25,38% при мінімальному значенні 10%, а рівень достатності капіталу першого рівня становив 19,03% при мінімальному значенні 7%.