Нацбанк застосував заходи впливу до 9 фінансових установ

Національний банк України зобов’язав дев’ять небанківських фінансових установ вжити заходів для усунення порушень та причин, що сприяли їх вчиненню.

Як ідеться в повідомленні НБУ, заходи впливу застосовано до:

ТДВ "СК "Мотор-Гарант" (ЄДРПОУ 31154435);

ТОВ "Кредіт Партнерс" (ЄДРПОУ 42422521);

ТОВ "ФК "Інвестстандарт" (ЄДРПОУ 41228141);

ТОВ "Рендолф Капітал" (ЄДРПОУ 39433342);

ТОВ "Українська факторингова компанія" (ЄДРПОУ 40235074);

ПрАТ "Семпре Сістем Фінанс" (ЄДРПОУ 39001724);

ТОВ "ФК Бізнес-Партнер" (ЄДРПОУ 43310379);

ТОВ "Приватна бесіда" (ЄДРПОУ 43941235);

ТОВ "ФК "Флексіс" (ЄДРПОУ 43000243).

ТДВ "СК "Мотор-Гарант" зобов’язане усунути порушення у строк до 21 серпня 2023 року, інші небанківські фінансові установи – у строк до 18 серпня 2023 року.

Захід впливу до ТДВ "СК "Мотор-Гарант" застосований у зв’язку з невиконанням вимог пунктів 1 та 71 постанови правління Національного банку України "Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови правління Національного банку України від 6 березня 2022 року №39" від 12 серпня 2022 року №177.

Заходи впливу до інших небанківських фінансових установ застосовані у зв’язку з ненаданням інформації та неподанням документів на виконання вимог пункту 1 Постанови № 177.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 31 липня 2023 року.