Мінінфраструктури показало нові типові проєкти шкіл і дитсадків. ФОТО

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури продемонструвало типові проєкти дитсадків, шкіл та адмінбудівель для безкоштовного використання, розроблені в рамках Програми з відновлення України (URP) за кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Як повідомляє пресслужба міністерства, органи місцевого самоврядування зможуть безкоштовно скористатись проєктами дизайну повторного використання для впровадження власних проєктів відновлення.

Серед типових проєктів:

будівля центру надання адміністративних послуг загальною площею 443,90 кв. м;

будівлі закладів дошкільної освіти на 225, 150 та 75 місць;

будівлі закладів шкільної освіти на 1008, 672 та 336 місць.

"Використання типових проєктів дозволить заощадити кошти та час на розробку проєктної документації для об’єктів відновлення. Вони враховують сучасні вимоги щодо безпеки, безбар’єрності та енергоефективності. Кожна така будівля має підземне приміщення подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття. Крім того, їх можна легко адаптувати під потреби окремої громади, а отже і максимально пришвидшити будівництво", – зазначив голова міністерства Олександр Кубраков.

До 31 серпня 2023 р. проєкти мають пройти державну експертизу, після чого стануть доступні на вебсайті Мінінфраструктури.

Проєкти повторного використання розробила українська компанія "Творча Архітектурна майстерня А. Пашенько" (Architects Pashenko) у співпраці з Cowater International за ініціативи Міністерства відновлення та за фінансової підтримки Європейського Союзу і ЄІБ.