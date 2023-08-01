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Син ексмера Києва Черновецького виявився власником онлайн-кінотеатру Megogo

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

черновецкий,степан

Мільйонер та син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького – Степан Черновецький є власником найбільшого ОТТ-сервісу України Megogo.

Про це співзасновник компанії Федір Дроздовський розповів в інтерв’ю українській редакції Forbes.

"Степан є інвестором нашого проєкту. Інформацію про частки інвестицій ми поки не розголошуємо", – сказав Дроздовський.

Megogo раніше не коментувала звʼязок компанії з Черновецьким. Однак у липні на сайті Megogo в розділі "Структура власності" зʼявився документ, в якому йдеться, що Степан Черновецький через низку офшорних компанії опосередковано контролює 100% української юрособи ТОВ "Мегого".

Нагадаємо, український OTT-сервіс Megogo запустився в 2011 році. Зараз він працює в 14 країнах світу. В лютому 2023 року компанія вийшла на ринок Польщі, за пʼять місяців зібрала 20 000 платних абонентів. До повномасштабної війни у Megogo було понад 1,5 млн передплатників в усьому світі. Зараз – 750 тисяч.

Глобальний виторг Megogo в 2022 році впав на 50%, українського сегменту – приблизно на 20–25%. За даними сервісу моніторингу даних Опендатабот, ТОВ "Мегого" в 2022 році мало дохід в 1,6 млрд грн, в 2021 – 1,4 млрд грн. У компанії працює понад 700 людей.

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В 1997 році 19-річному Степану Черновецькому його батько, засновник "Правекс Банку" і колишній мер Києва Леонід Черновецький, запропонував перевестися на заочне відділення і піти до нього в помічники.

У 2006-му Леоніда Черновецького обрали мером Києва і 27-річний Степан очолив наглядову раду банку. Улітку 2008 року італійська фінансова група Intesa Sanpaolo заплатила за "Правекс Банк" $750 млн з одним із найвищих для українського банкінгу мультиплікаторів ціна/власний капітал – 6,5.

Зараз Черновецькмй має інвестиційний фонд Chernovetskyi Investment Group (CIG), який управляє нерухомістю, володіє міноритарними пакетами в кількох IT-стартапах (найвідоміший — сервіс доставки Zakaz.ua), а також понад 120 000 кв. м торговельних і офісних площ переважно в Києві. При цьому частини девелоперських проєктів CIG не афішує.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+10
Мегого - це ого яке гівно:

- виключно 100% російська озвучка всіх фільмів та телесеріалів;
- дорогі підписки, більш менш толкові фільми платні;
- впихують комерційну рекламу у внутрішні канали.

півтора роки перейшов на нетфлікс, не жалкую.
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01.08.2023 17:45
+10
Українцяв в Україні хоч щось належить, окрім квитанцій про сплату комуналки?
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01.08.2023 18:42
+6
Какое ще мегого. Телемарафет наше всьо
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01.08.2023 17:02
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Какое ще мегого. Телемарафет наше всьо
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01.08.2023 17:02 Відповісти
Запускай мегого-там окрім усяких дискавері і фільмів, є і наші телемарафет-канали.
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01.08.2023 17:17 Відповісти
там ОДИН телемарафон, который транслируют почти все телеканалы, далеко не только МЕГОГО.
Зато все остальное там - очень качественный контент с удобным сервисом.
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01.08.2023 20:30 Відповісти
На хіба кому всрався платний мегого, коли є приблизно мільйон онлайнових кінотеатрів?
Риторичне запитання.
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01.08.2023 17:25 Відповісти
А тут цікаво може бути...наприклад, той самий вивід бабла. Легально. Постійно якісь хріноакції з промокодами хз вже від кого на місяць підписки, на 3 місяці підписки. Але ж акцію хтось проплачує..отак береш чинних абонентів мобільних операторів, робиш спамрозсилку про акцію з кодом - наприклад - Z NOVYM ROKOM. Ну а кошти на те мегого і переводиш, місячна платня×кількість абонентів у розсилці. І все. А далі обнал і гроші в чумуйдані кладуться у банківську скриньку.
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01.08.2023 19:09 Відповісти
Я крім фільмів дивлюся спортивні канали (футбол, хокей та інші види спорту) які в ютубі не показують.
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02.08.2023 13:53 Відповісти
Всі ці черновецькі, литвини, деркачі ((((
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01.08.2023 17:27 Відповісти
ці вимруть, інші народяться. це життя. тут питання, чи українці нападають на багатих, бо вони багаті, як на куркулів, чи там є нечиста складрва. як на мене, у українців ще совок у голові на цю тему.
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01.08.2023 22:04 Відповісти
Звісно тому, що корупційна та кримінальна складова! Папаша землі Киіва і Киівщини дерибаний зі сіоєю молодою командою(((
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02.08.2023 14:56 Відповісти
Мегого - це ого яке гівно:

- виключно 100% російська озвучка всіх фільмів та телесеріалів;
- дорогі підписки, більш менш толкові фільми платні;
- впихують комерційну рекламу у внутрішні канали.

півтора роки перейшов на нетфлікс, не жалкую.
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01.08.2023 17:45 Відповісти
******** мегого, черзе нього не можу дивитися єврокубки!
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01.08.2023 18:02 Відповісти
шара совка закончилась, начался капитализм.
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01.08.2023 20:31 Відповісти
А я хочу у тебе в квартирі на халяву жити але ********* хазяїн )
Не до вподоби цей мудько але оце бажання халяви постійне та не бажання платити за продукт.
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02.08.2023 00:22 Відповісти
Українцяв в Україні хоч щось належить, окрім квитанцій про сплату комуналки?
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01.08.2023 18:42 Відповісти
Ніт
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01.08.2023 19:14 Відповісти
отвечай за себя, когда порешь чушь.
У меня есть земельные участки, несколько квартир, дача и дом.
а у тебя вполне может быть - только квитанции за коммуналку.
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01.08.2023 20:33 Відповісти
і що ти тут робиш, мульйонере? Під білочку косиш?
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02.08.2023 10:45 Відповісти
Логіка нижче рівня шимпанзе !
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02.08.2023 00:20 Відповісти
это было общеизвестно и никто этого не скрывал никогда
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01.08.2023 20:42 Відповісти
Коли ж він особисто ставав на облік у військоматі Києва??
Такий молодий, а уже міліонер… Мабуть, на вітальних листівках до 8 Березня бабусям в Києві піднявся!! Особисто розносив і вітав… Копієчка до копієчки збирав і мешкав у бабусиній хрущівці…
Чергове даровите створіння із серії «АО МММ» разом з лесем довгим,
Хотьпаржом …
Ось така, малятка, правда…
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01.08.2023 22:33 Відповісти
Облік у військоматі - то для бідноти. Багаті таким себе не обтяжують. Їм і при мразії нормально крадеться.
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02.08.2023 08:59 Відповісти
какие талантливые люди. и все с известными фамилиями и родственниками. но реального почему-то ничего никогда нет. не Илон Маск и не Билл Гейтс никто ни разу никогда. но как на машинах людей посбивать - всегда пожалуйста.
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02.08.2023 00:23 Відповісти
благодаря их усилиям в Украине прекратились бесплатные трансляции нормального футбола... не только Лиги Чемпионов но теперь уже и УПЛ...
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02.08.2023 07:15 Відповісти
Хто каже про "виключно роССійську= озвучку серіалів та фільмів на MEGOGO той або ніколи не користувався цим ресурсом, або тупий та не вміє обирати звукову доріжку, хоча це зробити дуже легко миттєво, і в нього за замовчуванням стає саме роССійська мова як головна у додатку, або відверте брехло!!! І озвучка українська є, і навіть окремо робиться за рахунок компанії для фільмів та серіалів де цього не було зроблено раніше коли кінопродукт було вироблено!!! Користуюсь цим ресурсом вже більше 10 років, дуже ним задоволений і єдине що мене не влаштовує це неможливість використання регіональних налаштувань його сервісів за межами України, наприклад у країнах ЄС, там необхідно реєструватись наново згідно місцевих налаштувань, і так для кожної країни світу!
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02.08.2023 09:36 Відповісти
пользуйтесь платными IPTV провайдерами, 2-3 бакса 1500 каналов платить, этому потомственному ворью смешно.
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08.08.2023 19:52 Відповісти
 
 