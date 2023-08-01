Син ексмера Києва Черновецького виявився власником онлайн-кінотеатру Megogo

Мільйонер та син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького – Степан Черновецький є власником найбільшого ОТТ-сервісу України Megogo.

Про це співзасновник компанії Федір Дроздовський розповів в інтерв’ю українській редакції Forbes.

"Степан є інвестором нашого проєкту. Інформацію про частки інвестицій ми поки не розголошуємо", – сказав Дроздовський.

Megogo раніше не коментувала звʼязок компанії з Черновецьким. Однак у липні на сайті Megogo в розділі "Структура власності" зʼявився документ, в якому йдеться, що Степан Черновецький через низку офшорних компанії опосередковано контролює 100% української юрособи ТОВ "Мегого".

Нагадаємо, український OTT-сервіс Megogo запустився в 2011 році. Зараз він працює в 14 країнах світу. В лютому 2023 року компанія вийшла на ринок Польщі, за пʼять місяців зібрала 20 000 платних абонентів. До повномасштабної війни у Megogo було понад 1,5 млн передплатників в усьому світі. Зараз – 750 тисяч.

Глобальний виторг Megogo в 2022 році впав на 50%, українського сегменту – приблизно на 20–25%. За даними сервісу моніторингу даних Опендатабот, ТОВ "Мегого" в 2022 році мало дохід в 1,6 млрд грн, в 2021 – 1,4 млрд грн. У компанії працює понад 700 людей.

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В 1997 році 19-річному Степану Черновецькому його батько, засновник "Правекс Банку" і колишній мер Києва Леонід Черновецький, запропонував перевестися на заочне відділення і піти до нього в помічники.

У 2006-му Леоніда Черновецького обрали мером Києва і 27-річний Степан очолив наглядову раду банку. Улітку 2008 року італійська фінансова група Intesa Sanpaolo заплатила за "Правекс Банк" $750 млн з одним із найвищих для українського банкінгу мультиплікаторів ціна/власний капітал – 6,5.

Зараз Черновецькмй має інвестиційний фонд Chernovetskyi Investment Group (CIG), який управляє нерухомістю, володіє міноритарними пакетами в кількох IT-стартапах (найвідоміший — сервіс доставки Zakaz.ua), а також понад 120 000 кв. м торговельних і офісних площ переважно в Києві. При цьому частини девелоперських проєктів CIG не афішує.