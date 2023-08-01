Обсяг непрацюючих кредитів зменшився за пів року на 7 мільярдів, – Нацбанк

Обсяг непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 липня 2023 року становив 425 млрд грн, що на 7 млрд грн менше показника на 1 січня.

Водночас частка непрацюючих кредитів за півріччя через скорочення кредитного портфеля збільшилася на 0,8 в.п. – до 38,9%, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

"Однак у червні частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася на 0,2 в. п. завдяки кращій якості нових кредитів, що переважно надаються в межах державних програм, та списанню непрацюючих роздрібних кредитів", – зазначається у повідомленні.

Нацбанк зауважує, що під час червневого опитування про умови кредитування банки вперше з початку повномасштабної війни відзначили зростання попиту на споживчі кредити та кількості схвалених кредитних заявок бізнесу.

Водночас сповільнилося визнання банками кредитних втрат. Загалом обсяги відрахування банками в резерви під кредити з початку повномасштабної війни сягнули 103 млрд грн, або майже 15% кредитного працюючого портфеля, що банки мали наприкінці лютого 2022 року.

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Як повідомлялося, раніше Нацбанк покращив оцінку ймовірних втрат портфеля через повномасштабну війну до близько 20% з попередньої оцінки – 30%, адже песимістичний сценарій тривалих негативних наслідків від дефіциту електроенергії не реалізувався.

"Водночас триває оцінка стійкості банків та банківської системи, за результатами якої окремим банкам, ймовірно, доведеться відобразити додаткові втрати від кредитного ризику", – додали у Нацбанку.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.

За даними НБУ, частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% на початку минулого року. Обсяг непрацюючих кредитів зріс за рік на 87 млрд грн - до 432 млрд грн.