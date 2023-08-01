"Транснєфть" заявила про підвищення тарифу на транзит нафти через Україну на 24%

Тариф на транзит нафти українською ділянкою магістрального нафтопроводу "Дружба" з 1 серпня підвищено на 23,5%, до 21 євро за тонну

Як ідеться в даних "Транснєфті", з 1 серпня діють наступні тарифи за послуги з транспортування нафти територією України за договором з "Укртранснафтою": у напрямку Будковце (Словаччина) – 21 євро за тонну, у напрямку Фенешлітке (Угорщина) – також 21 євро, передає enkorr.

Раніше обидва тарифи становили 17 євро за тонну. Таким чином, транзит здорожчав на 23,5%.

Зазначається, що це вже третє підвищення тарифу 2023 року. До цього він зростав із січня – на 18,3%, до 13,6 євро за тонну, з червня – на 25%, до 17 євро. Торік транзитний тариф зріс двічі: з початку року до 9 євро за тонну, а потім з 1 квітня – до 11,5 євро за тонну.

"Укртранснафта" раніше аргументувала необхідність зростання тарифів проблемами, пов'язаними із пошкодженнями енергетичної інфраструктури України, а також зростанням витрат на організацію умов праці й охорону об'єктів.