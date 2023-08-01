Під час війни накупив майна на $350 тисяч: У дніпропетровського воєнкома провели обшуки. ВIДЕО

Правоохоронці провели обшуки у керівника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення (ч. 1 ст. 368-5 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, дніпропетровський воєнком під час дії воєнного стану оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у місті Дніпро. Він також зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м кв. Вартість майна значно перевищує його законні доходи", – зазначається у повідомленні.

У Нацполіції уточнили, що вартість придбаного ним за час воєнного стану майна оцінюється у $350 тис.

В рамках розслідування справи прокурори спільно з оперативниками УСР в Дніпропетровській області та слідчими обласної поліції провели невідкладні обшуки за місцем роботи, 6-ма адресами проживання керівника обласного ТЦК та його близьких осіб, а також автомобілях.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці не уточнюють прізвища фігуранта справи, однак відомо, що Дніпропетровський ТЦК СП очолює Анатолій Пікало.