Наслідки падіння курсу рубля: У Росії різко зросли ціни на зібрані з китайських деталей автомобілі "Москвич"

З 1 серпня 2023 року ціни на нові автомобілі, що виробляються у Росії під брендом "Москвич", різко зросли.

Так, бензиновий "Москвич 3" у найпростішій комплектації подорожчав одразу на 300 тисяч рублів – тепер його вартість становить від 2,22 млн руб. замість 1,92 млн рублів, повідомляє місцеве видання Autonews.

Ціни на електричний "Москвич 3е" зросли на 370 тисяч рублів – до 3,95 млн рублів замість 3,56 млн рублів.

Це вже друге подорожчання за рік – останній раз перед цим завод підвищив ціни на автомобілі 1 червня 2023 року. У пресслужбі автозаводу підвищення цін не коментують.

Читайте також: Росія не здатна виробляти власні авто: "АвтоВАЗ" почне збирати китайські автомобілі під брендом Lada

Як повідомлялося, наприкінці минулого року у Росії почали продавати автомобілі та електромобілі під брендом "Москвич", зібрані з китайських машинокомплектів на колишньому заводі Renault у Москві.

Російські ЗМІ з’ясували, що новий "Москвич" – це фактично перейменований китайський Sehol E40X. Кросовери надходять із Китаю у вигляді машинокомплектів. На колишньому заводі Renault у Росії для їх збирання організовано невелику складальну лінію, де "Москвичі" переміщують між постами вручну на візках. З елементів російського виробництва у "Москвичах" лише система навігації "Ера-Глонасс". Навіть емблеми та шильдики для "Москвичів" виробляють в Китаї.

При цьому попиту на російський електромобіль "Москвич" не було – за перші п'ять місяців продали всього 77 кросоверів "Москвич 3е".