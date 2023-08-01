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газ (7461) імпорт (2070)

Імпорт газу в Україну підскочив до максимуму за останні три роки, – ЗМІ

Новини БізнесЦензор Енергетика

газ

Імпорт природного газу до України з початком серпня зріс на 50% – до 38,1 млн кубометрів на добу.

Це найвище значення за останні три роки – з вересня 2020 року, свідчать розрахунки галузевого видання ExPro.

Увесь газ, що імпортується, йде на закачування до українських підземних сховищ у режимі "митного складу", причому 20,5 млн кубометрів із загального обсягу – за допомогою послуги short-haul.

Найбільше газу наразі надходить зі Словаччини – 21,9 млн куб. м або 57% усього газу. З Угорщини постачається 7,1 млн куб. м газу або 19%, з Молдови – 5,2 млн куб м (14%), з Польщі – 4 млн куб м (10%).

Імпорт газу в Україну підскочив до максимуму за останні три роки, – ЗМІ 01

Станом на початок серпня в українських сховищах зберігається близько 12,27 млрд куб. м природного газу, в тому числі близько 0,85 млрд куб м на "митному складі".

За підсумками липня імпорт газу до України склав 589,3 млн кубометрів, з яких 586,5 млн куб. м або 99,5% усього імпортованого газу пішло на "митний склад" українських ПСГ.

Загалом, за 7 місяців 2023 року Україна імпортувала понад 1,8 млрд куб. м природного газу, у 2,3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Як повідомлялося, за оцінками "Нафтогазу" та Міненерго, до початку наступного опалювального сезону Україна має накопичити у сховищах 14,7 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, офіційно цьогорічний сезон закачування газу почався 15 квітня. Впродовж попереднього сезону відбору з українських сховищ було відібрано 5,57 млрд куб м природного газу.

Станом на початок сезону закачування у підземних сховищах зберігалося понад 9 млрд куб м газу.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
забавно , металургия работает на 20% , херова гора территорий окупирована, миллионы людей покинули свои дома , а газа нужно в 2,5 раза больше чем раньше , куда идет этот весь газ , а ЙУЛЯ ? С парашей торгуешь как всегда ? кровь забудется , нужно бабки делать ?
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01.08.2023 14:39
+4
Я что пропустил? При чем здесь ЙУЛЯ ? Она у нас в правительстве работает, может президент? Некоторые пишут коменты, которые свидетельствуют, что у людей не все в порядке с памятью и восприятием действительности, честное слово...
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01.08.2023 14:54
+3
Дивно, а що, Словаччина, Молдова чи Польща мають власний видобуток газу?
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01.08.2023 14:38
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Аде свій газ брехуни для населення вистачає і свого чого ви його за кордонуганяєте по трубах наче це газ із за кордону
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01.08.2023 14:30 Відповісти
Дивно, а що, Словаччина, Молдова чи Польща мають власний видобуток газу?
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01.08.2023 14:38 Відповісти
вони напевно його з рашки його отримують через нашу газотранспортну систему. потім реверсом зі Словаччини ми купуємо той газ.
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01.08.2023 15:52 Відповісти
забавно , металургия работает на 20% , херова гора территорий окупирована, миллионы людей покинули свои дома , а газа нужно в 2,5 раза больше чем раньше , куда идет этот весь газ , а ЙУЛЯ ? С парашей торгуешь как всегда ? кровь забудется , нужно бабки делать ?
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01.08.2023 14:39 Відповісти
Я что пропустил? При чем здесь ЙУЛЯ ? Она у нас в правительстве работает, может президент? Некоторые пишут коменты, которые свидетельствуют, что у людей не все в порядке с памятью и восприятием действительности, честное слово...
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01.08.2023 14:54 Відповісти
Словакия, мадьярия и Молдова - это как раз три страны, которые закупают газ у козломордии и ныкают его в наши хранилища.
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01.08.2023 15:33 Відповісти
1. То що газ качають через певні пункти перетину із країнами, зовсім не ознчає, що газ належить саме цій країні.
2. У майже 100 відсотків випадків газ належить міжнародним газотрейдерам.
3 Якщо доколуповатися по походження кожної молекули газа, то на сьогоднішній день і Угорщина і Словаччина тільки частково закупають газ у газпрома, а Молдова взагалі не купує газ у рф. Через Молдову іде газ із Блакитного ( Турецького потоку ), де якась частка газпрому, а більшість - інші поставщики.
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01.08.2023 19:12 Відповісти
Дядя проспись, какой Турецкий поток через Молдову?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:South_Stream_map_ru.png
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01.08.2023 19:56 Відповісти
Хамити хочеш, сопляк?
Акуратніше мети хвостом, паря, бо отримаєш по харі.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3651171-moldova-vidkrie-dostup-dla-vsih-kompanij-do-virtualnogo-reversu-z-ukrainskou-gts.html
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01.08.2023 21:32 Відповісти
Ты сначала разберись, кто из нас сопляк, а потом разберись с виртуальным реверсом Молдавии а то может и тебе отскочить в башку.

Виртуальный реверс. Украина и Молдова прокомментировали «оседание» предназначенного Молдове российского газа на Украине

Молдова виртуальным реверсом направляет российский газ в украинские ПХГ и обещает за него заплатить.

Подробнее на сайте Neftegaz.RU: https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/759900-virtualnyy-revers-ukraina-i-moldova-prokommentirovali-osedanie-prednaznachennogo-moldove-rossiyskogo/
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02.08.2023 11:41 Відповісти
Тільки імбецил буде посилатися на прпагандиські російські ресурси по газу.
Ти, сопляк, не в темі ні разу, замість інформації про Блакитний/ Турецький потік знайшов у вікіпедії статтю про "Южный поток". А тепер, зрозумівши, шо обдєлався по помідори, посилаєшся на російську пропаганду, де фактів, як і в в тому твєму посиланню на"Южній поток".
Гуляй сопляче, вчи матеріальну частину.
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02.08.2023 15:35 Відповісти
Через Молдову іде газ із Блакитного ( Турецького потоку ), де якась частка газпрому, а більшість - інші поставщики.

О как все запущено! Слышь, недоделанный, а чьи газопроводы голубой и турецкий потоки и чей газ ими поставляется и с чьей территории? Спецом выбрал для тебя с подписанными трубопроводами, шоб ты не путалось.
https://vestikavkaza.ru/news/tureckij-potok-prozil-2020-god-na-43.html
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02.08.2023 16:05 Відповісти
Придурок, ти дивився статтю із повідомленям Укрінформу і картами, які приводить Трансгаз України?,
Чи будеш продовжувати сувати сюди проганду росіян?
Дебіл, спершу подивись на карту, і ти побачиш, що у Молдову, через Румунію може іти газ із Турецького, Блакитного потоку, а також Азербайджанський і скраплений газ із Греції!
Але Молдова не купує газ У газпрома!
Тільки у міжнародних трейдерів, що мають свій газ на цьому напрямку.
І саме про це повідомлення у статті, під якою пишу - що і УКРАЇНА ПОЧАЛА КУПУВАТИ ГАЗ ІЗ ПІВДЕННОГО НАПРЯМКУ, ЧЕРЕЗ МОЛДОВУ!
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02.08.2023 16:31 Відповісти
Твоя фраза?

Молдову іде газ із Блакитного ( Турецького потоку ), де якась частка газпрому, а більшість - інші поставщики.
Ты, недоразвитое, мало того, шо у тебя и Голубой и Турецкий поток - одно и тоже, так у тебя еще и в них газ ДРУГИХ ТРЕЙДЕРОВ! Откуда не скажешь? Газ других трейдеров может быть только в газопроводе TANAP ( Азербайджан-Турция). https://www.dw.com/ru/%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-tanap/a-51484998
А вот то, что Трансбалканский газопровод недавно реанемировали - я этого не знал.
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02.08.2023 18:17 Відповісти
Ти взагалі повний дебіл?
Карту, карту тупе подивися!
Там навіть тобі, останньому імбецилу буде зрозуміло, що крім газу із Азербайджану і роісії, там присутній скраплений газ із терміналів у Греції!
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02.08.2023 21:52 Відповісти
С тобой, безмозглым, все ясно. Короче объяснять что-то придурку абсолютно бесполезно. Чао.
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03.08.2023 12:56 Відповісти
Що ти можеш "обьясніть" у темі- де ти повний невіглас ?
Ти тільки зараз почав хвататися за матеріал і з подивом ддля себе з'ясував що ""Южний і Турецький потоки"- зовсім різні речі.
І поки я тебе не ткнув три рази носом у карту, де видно, що і Молдова і Україна має змогу закуповувати газ із Півдня( російський, азербайджаньський, СПГ, через Грецію) у міжнародних трейдерів , ти верещав про "руський газ" і ще тикав пропаганду із росії ?
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03.08.2023 13:02 Відповісти
А это шо Х*Й?

Компания "Молдовагаз" в марте возобновила закупки газа у России "Газпром" после трехмесячного перерыва, сообщил глава газораспределительной компании Вадим Чебан в понедельник, 20 марта.
Источник DW.

"Молдовагаз" в декабре объявил, что будет закупать газ из двух источников: у "Газпрома", а также у госпредприятия Energocom

Бынзарь: «Энергоком» может импортировать газ из любого уголка европейского континента. Компания подписала два контракта на поставку природного газа.
По словам Бынзарь, одним из выбранных поставщиков является компания из Греции DEPA. Происхождение другой компании не разглашается ( не трудно догадаться).
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02.08.2023 18:31 Відповісти
Якесь ***..во. Через нашу Україну досі качають газ до Європи, а потім звідти до нас. І ми платимо кацап..м гроші на які вони нас вбивають.. Це ,суки, коли вже закончиться?
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01.08.2023 17:47 Відповісти
Ти не рижий, ти тупий , або троль.
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01.08.2023 19:13 Відповісти
А зовсвм недавно зі слиною на губах
Кричали нам своєго газу вистачіть
Не вистачає на,, хатинки ',, в Лондоні
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02.08.2023 08:31 Відповісти
Щоб не виникала кризова ситуація на ринку газу в Україні, необхідно підтримувати і розвивати власний видобуток і переробку. В Чернівцях десять місяців блокують роботу незаконно накладеними санкціями єдиного машинобудівного заводу в Україні, який виготовляє обладнання для транспортування та зберігання нафти та газу, а також їх переробки. Скільки б за цей час завод міг би поставити обладнання для зруйнованих війною енергетичних об'єктів, нафто- та газосховищ, яку кількість надходжень недоотримав бюджет від сплати податків?
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02.08.2023 09:45 Відповісти
Що робити Чернівецькому машзаводу, який доводять до банкрутства через безпідставні санкції???
Чернівецький ТОВ "Машзавод" вже 9 місяців знаходиться під санкціями. РНБОУ зняло санкції ще в листопаді 2022 року (за відсутністю підстав), а Президент досі указ ще не підписав. І це підприємство свідомо доводять до банкрутства, хоча в складний для Держави час має працювати на повну потужність, щоб підвищувати економіку. Працівники Чернівецького ТОВ "Машзавод" - це унікальні фахівці, які залишилися без коштів на їснування, а це у воєнний час, коли людям і так важко!!!
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02.08.2023 11:13 Відповісти
Чернівецький ТОВ Машзавод зараз чи не єдине підприємство в Україні яке могло б виготовляти обладнання для нафтогазової промисловості, але завод вже 10 місяців зупинений через необгрунтовані санкції. Хоча в цей час завод мав би працювати на повну потужність для відновлення України.
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02.08.2023 13:46 Відповісти
 
 