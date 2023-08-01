Імпорт газу в Україну підскочив до максимуму за останні три роки, – ЗМІ
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Імпорт природного газу до України з початком серпня зріс на 50% – до 38,1 млн кубометрів на добу.
Це найвище значення за останні три роки – з вересня 2020 року, свідчать розрахунки галузевого видання ExPro.
Увесь газ, що імпортується, йде на закачування до українських підземних сховищ у режимі "митного складу", причому 20,5 млн кубометрів із загального обсягу – за допомогою послуги short-haul.
Найбільше газу наразі надходить зі Словаччини – 21,9 млн куб. м або 57% усього газу. З Угорщини постачається 7,1 млн куб. м газу або 19%, з Молдови – 5,2 млн куб м (14%), з Польщі – 4 млн куб м (10%).
Станом на початок серпня в українських сховищах зберігається близько 12,27 млрд куб. м природного газу, в тому числі близько 0,85 млрд куб м на "митному складі".
За підсумками липня імпорт газу до України склав 589,3 млн кубометрів, з яких 586,5 млн куб. м або 99,5% усього імпортованого газу пішло на "митний склад" українських ПСГ.
Загалом, за 7 місяців 2023 року Україна імпортувала понад 1,8 млрд куб. м природного газу, у 2,3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як повідомлялося, за оцінками "Нафтогазу" та Міненерго, до початку наступного опалювального сезону Україна має накопичити у сховищах 14,7 млрд кубометрів газу.
Нагадаємо, офіційно цьогорічний сезон закачування газу почався 15 квітня. Впродовж попереднього сезону відбору з українських сховищ було відібрано 5,57 млрд куб м природного газу.
Станом на початок сезону закачування у підземних сховищах зберігалося понад 9 млрд куб м газу.
Будь ласка, зачекайте...
2. У майже 100 відсотків випадків газ належить міжнародним газотрейдерам.
3 Якщо доколуповатися по походження кожної молекули газа, то на сьогоднішній день і Угорщина і Словаччина тільки частково закупають газ у газпрома, а Молдова взагалі не купує газ у рф. Через Молдову іде газ із Блакитного ( Турецького потоку ), де якась частка газпрому, а більшість - інші поставщики.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:South_Stream_map_ru.png
Акуратніше мети хвостом, паря, бо отримаєш по харі.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3651171-moldova-vidkrie-dostup-dla-vsih-kompanij-do-virtualnogo-reversu-z-ukrainskou-gts.html
Виртуальный реверс. Украина и Молдова прокомментировали «оседание» предназначенного Молдове российского газа на Украине
Молдова виртуальным реверсом направляет российский газ в украинские ПХГ и обещает за него заплатить.
Подробнее на сайте Neftegaz.RU: https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/759900-virtualnyy-revers-ukraina-i-moldova-prokommentirovali-osedanie-prednaznachennogo-moldove-rossiyskogo/
Ти, сопляк, не в темі ні разу, замість інформації про Блакитний/ Турецький потік знайшов у вікіпедії статтю про "Южный поток". А тепер, зрозумівши, шо обдєлався по помідори, посилаєшся на російську пропаганду, де фактів, як і в в тому твєму посиланню на"Южній поток".
Гуляй сопляче, вчи матеріальну частину.
О как все запущено! Слышь, недоделанный, а чьи газопроводы голубой и турецкий потоки и чей газ ими поставляется и с чьей территории? Спецом выбрал для тебя с подписанными трубопроводами, шоб ты не путалось.
https://vestikavkaza.ru/news/tureckij-potok-prozil-2020-god-na-43.html
Чи будеш продовжувати сувати сюди проганду росіян?
Дебіл, спершу подивись на карту, і ти побачиш, що у Молдову, через Румунію може іти газ із Турецького, Блакитного потоку, а також Азербайджанський і скраплений газ із Греції!
Але Молдова не купує газ У газпрома!
Тільки у міжнародних трейдерів, що мають свій газ на цьому напрямку.
І саме про це повідомлення у статті, під якою пишу - що і УКРАЇНА ПОЧАЛА КУПУВАТИ ГАЗ ІЗ ПІВДЕННОГО НАПРЯМКУ, ЧЕРЕЗ МОЛДОВУ!
Молдову іде газ із Блакитного ( Турецького потоку ), де якась частка газпрому, а більшість - інші поставщики.
Ты, недоразвитое, мало того, шо у тебя и Голубой и Турецкий поток - одно и тоже, так у тебя еще и в них газ ДРУГИХ ТРЕЙДЕРОВ! Откуда не скажешь? Газ других трейдеров может быть только в газопроводе TANAP ( Азербайджан-Турция). https://www.dw.com/ru/%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-tanap/a-51484998
А вот то, что Трансбалканский газопровод недавно реанемировали - я этого не знал.
Карту, карту тупе подивися!
Там навіть тобі, останньому імбецилу буде зрозуміло, що крім газу із Азербайджану і роісії, там присутній скраплений газ із терміналів у Греції!
Ти тільки зараз почав хвататися за матеріал і з подивом ддля себе з'ясував що ""Южний і Турецький потоки"- зовсім різні речі.
І поки я тебе не ткнув три рази носом у карту, де видно, що і Молдова і Україна має змогу закуповувати газ із Півдня( російський, азербайджаньський, СПГ, через Грецію) у міжнародних трейдерів , ти верещав про "руський газ" і ще тикав пропаганду із росії ?
Компания "Молдовагаз" в марте возобновила закупки газа у России "Газпром" после трехмесячного перерыва, сообщил глава газораспределительной компании Вадим Чебан в понедельник, 20 марта.
Источник DW.
"Молдовагаз" в декабре объявил, что будет закупать газ из двух источников: у "Газпрома", а также у госпредприятия Energocom
Бынзарь: «Энергоком» может импортировать газ из любого уголка европейского континента. Компания подписала два контракта на поставку природного газа.
По словам Бынзарь, одним из выбранных поставщиков является компания из Греции DEPA. Происхождение другой компании не разглашается ( не трудно догадаться).
Кричали нам своєго газу вистачіть
Не вистачає на,, хатинки ',, в Лондоні
Чернівецький ТОВ "Машзавод" вже 9 місяців знаходиться під санкціями. РНБОУ зняло санкції ще в листопаді 2022 року (за відсутністю підстав), а Президент досі указ ще не підписав. І це підприємство свідомо доводять до банкрутства, хоча в складний для Держави час має працювати на повну потужність, щоб підвищувати економіку. Працівники Чернівецького ТОВ "Машзавод" - це унікальні фахівці, які залишилися без коштів на їснування, а це у воєнний час, коли людям і так важко!!!