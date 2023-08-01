Податківці попередили про повернення штрафів за відсутність касових апаратів

Державна податкова служба вже проводить перевірки щодо коректної роботи касових апаратів, а з 1 жовтня за порушення у цій сфері підприємців штрафуватимуть.

Про це у Державній податковій службі (ДПС) повідомили українській редакції Forbes.

За даними податківців, вже понад 327 000 юридичних і фізичних осіб-підприємців встановили апарати РРО/ПРРО, які надають фіскальні чеки.

"Більшість активних платників, які зобов’язані встановити РРО/ПРРО у сфері торгівлі, встановили касові апарати", – йдеться у коментарі податкової.

З початку року податкова провела понад 14 500 перевірок, пов’язаних із роботою РРО/ПРРО, 2500 із них – у червні. Поки вони мають рекомендаційний та профілактичний характер і не передбачають накладання штрафів, зазначають у ДПС.

При цьому Податкова зможе застосовувати штрафні санкції після 1 жовтня, це передбачено законом про повернення "довоєнного оподаткування".

Порівняно з 2022 роком санкції змінилися лише для ФОПів: штраф складатиме 25% від суми товару за перше порушення та 50% від суми – за наступні. Також для ФОПів було введено "спрощений чек". Він дає можливість підприємцям не ідентифікувати товар аж до артикула та вказати лише категорію, наприклад, "шкіряні вироби", тоді як товаром може бути і сумка, і ремінь, і гаманець.

Для решти підприємців, які працюють у галузі продажів і мають встановлювати касові апарати, штрафи залишилися на тому самому рівні – 100% від суми товару за перше порушення та 150% – за друге. Штрафи та перевірки не розповсюджуються на підприємства, які знаходяться в прифронтових регіонах.

Для інших підприємців, які працюють у галузевих продажах і мають встановити касові апарати, штрафи залишилися на цьому самому рівні – 100% від суми товару за перше порушення та 150% – за інше. Штрафи та перевірки не розповсюджуються на підприємствах, які знаходяться в прифронтових регіонах.

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Як повідомлялося, РРО обовʼязкове для підприємців, які ведуть розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі під час продажу товарів чи послуг. Починаючи з 1 січня 2022 року РРО/ПРРО став обовʼязковим для ФОПів другої, третьої та четвертої груп і тих, хто працює на загальній системі оподаткування у містах з населенням понад 25 тис. осіб.

На початку російського вторгнення Верховна Рада заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО. У червні 2023 року депутати ухвалили законопроєкт №8401, який повертає штрафи за роботу без видачі фіскального чека.