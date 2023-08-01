"Російська залізниця" просить підвищити тарифи через атаки дронів

Компанія "Російські залізниці" (РЖД) запросила в уряду РФ додаткове підвищення тарифів на 1% у 2024 році для "забезпечення захисту від терактів та дронів".

Про це пише "Комерсант" з посиланням на джерела, знайомі з перебігом обговорення питання.



За словами одного з них, витрати РЖД на транспортну безпеку в 2022 році перевищили 45 млрд рублів. Компанія фінансує всі заходи цієї лінії, включаючи залучення спецпідрозділів для охорони та оснащення технічними засобами, з власного бюджету.



Зазначається,що із початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, РЖД зіштовхнулися з десятками випадків підпалу релейних шаф на залізницях, численними підривами залізничного полотна та атаками дронів на склади.



Водночас зростання тарифів РЖД за останні роки перевищило показники, закладені в програмі розвитку, відзначило джерело серед вантажовідправників.