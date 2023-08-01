Компанії російських олігархів допомагають Путіну вербувати окупантів для війни в Україні, – росЗМІ

Компанії, що належать найбільшим російським олігархам, виплачують додаткову зарплату "добровольцям", які воюють у складі російської окупаційної армії.

Серед власників компаній-спонсорів російських окупантів – Олега Дерипаска, Леонід Міхельсон та Міхаіл Гуцерієв, повідомляє Радіо Свобода із посиланням на розслідування російського опозиційного проєкту "Важные истории".

При цьому деякі компанії, в яких формально працевлаштовані російські військовослужбовці, не включені до жодних санкційних списків.

"Ми спочатку працевлаштовуємо (до нашої компанії, – ред.) за день до укладання контракту (з Міноборони, – ред.), а потім зупиняємо трудовий договір, і у нас зʼявляється підстава для виплати премій своєму співробітнику, який пішов на СВО ("спеціальна військова операція" – офіційно російське позначення війни). Така схема", – розповів виданню один із рекрутерів, який набирає добровольців до батальйону "Сокол" (входить до 108-го десантно-штурмового полку російської армії).

"Важные истории" стверджують, що телефонні номери, які "Сокіл" у своєму телеграмі вказує для охочих записатися на війну, належать компанії "Русал менеджмент". Це дочірня компанія корпорації "РусАл" Олега Дерипаски.

Бійці "Сокола" таким чином отримують зарплату з двох джерел – від Міноборони РФ та від структур Дерипаски.

Крім того, деякі "добровольці" також офіційно працевлаштовані у приватних охоронних підприємствах та в інших компаніях, афілійованих із Дерипаскою.

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Автори розслідування також з'ясували, що російських "добровольців" також спонсорує компанія Леоніда Міхельсона та Геннадія Тимченка "Новатек", через підконтрольне "приватне охоронне підприємство" та фонд "Мужество". Також добровольцям платять структури, повʼязані з компаніями будівельного магната Сергія Гордєєва та бізнесмена Міхаіла Гуцерієва.

Як зазначають "Важные истории", приватні структури таким чином використовують ту ж схему, що московська влада та державні компанії: добровольців фіктивно працевлаштовували в них та відправляли на фронт. Таким чином збільшується кількість охочих вирушити на війну (виплати таким добровольцям значно вищі, ніж звичайним військовослужбовцям), що дозволяє російській владі утримуватися від активної мобілізації.