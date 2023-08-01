Компанії російських олігархів допомагають Путіну вербувати окупантів для війни в Україні, – росЗМІ
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Компанії, що належать найбільшим російським олігархам, виплачують додаткову зарплату "добровольцям", які воюють у складі російської окупаційної армії.
Серед власників компаній-спонсорів російських окупантів – Олега Дерипаска, Леонід Міхельсон та Міхаіл Гуцерієв, повідомляє Радіо Свобода із посиланням на розслідування російського опозиційного проєкту "Важные истории".
При цьому деякі компанії, в яких формально працевлаштовані російські військовослужбовці, не включені до жодних санкційних списків.
"Ми спочатку працевлаштовуємо (до нашої компанії, – ред.) за день до укладання контракту (з Міноборони, – ред.), а потім зупиняємо трудовий договір, і у нас зʼявляється підстава для виплати премій своєму співробітнику, який пішов на СВО ("спеціальна військова операція" – офіційно російське позначення війни). Така схема", – розповів виданню один із рекрутерів, який набирає добровольців до батальйону "Сокол" (входить до 108-го десантно-штурмового полку російської армії).
"Важные истории" стверджують, що телефонні номери, які "Сокіл" у своєму телеграмі вказує для охочих записатися на війну, належать компанії "Русал менеджмент". Це дочірня компанія корпорації "РусАл" Олега Дерипаски.
Бійці "Сокола" таким чином отримують зарплату з двох джерел – від Міноборони РФ та від структур Дерипаски.
Крім того, деякі "добровольці" також офіційно працевлаштовані у приватних охоронних підприємствах та в інших компаніях, афілійованих із Дерипаскою.
Автори розслідування також з'ясували, що російських "добровольців" також спонсорує компанія Леоніда Міхельсона та Геннадія Тимченка "Новатек", через підконтрольне "приватне охоронне підприємство" та фонд "Мужество". Також добровольцям платять структури, повʼязані з компаніями будівельного магната Сергія Гордєєва та бізнесмена Міхаіла Гуцерієва.
Як зазначають "Важные истории", приватні структури таким чином використовують ту ж схему, що московська влада та державні компанії: добровольців фіктивно працевлаштовували в них та відправляли на фронт. Таким чином збільшується кількість охочих вирушити на війну (виплати таким добровольцям значно вищі, ніж звичайним військовослужбовцям), що дозволяє російській владі утримуватися від активної мобілізації.
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