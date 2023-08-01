В Україні стартував новий етап доступної іпотеки "єОселя". Що він передбачає

Відсьогодні подати заявку на участь в програмі доступної іпотеки "єОселя" тепер можуть ветерани війни, учасники бойових дій, переселенці та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

Як повідомляє пресслужба Міністертсва економіки, 1 серпня набули чинності відповідні зміни до постанови №856.

За новими умовами кредит на житло під 7% можуть отримати:

ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

внутрішньо переміщені особи;

інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше, ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр – на кожного наступного члена сім’ї.

Зазначається, що програма орієнтована на первинний ринок нерухомості. Тож, квартиру можна обрати або в будинку не старшому трьох років, або в будинку, що зводиться.

Вимоги щодо нормативної площі та граничної вартості при цьому зберігаються: не більше 52,5 кв. м на одного плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сімʼї.

Умови участі в єОселі для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців при цьому залишаються незмінними. Вони можуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних.

Наразі в програмі беруть участь п’ять банків-партнерів: "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус банк" та Sky Bank.

Загалом від початку роботи "єОселі" вони видали понад 3 млрд грн кредитів. Більше ніж 2,2 тисячі українських родин вже придбали власне житло.

Подати заявку на участь у програмі можна на платформі "Дія".