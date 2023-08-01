В Україні стартував новий етап доступної іпотеки "єОселя". Що він передбачає
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Відсьогодні подати заявку на участь в програмі доступної іпотеки "єОселя" тепер можуть ветерани війни, учасники бойових дій, переселенці та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.
Як повідомляє пресслужба Міністертсва економіки, 1 серпня набули чинності відповідні зміни до постанови №856.
За новими умовами кредит на житло під 7% можуть отримати:
- ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України;
- внутрішньо переміщені особи;
- інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше, ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр – на кожного наступного члена сім’ї.
Зазначається, що програма орієнтована на первинний ринок нерухомості. Тож, квартиру можна обрати або в будинку не старшому трьох років, або в будинку, що зводиться.
Вимоги щодо нормативної площі та граничної вартості при цьому зберігаються: не більше 52,5 кв. м на одного плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сімʼї.
Умови участі в єОселі для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців при цьому залишаються незмінними. Вони можуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних.
Наразі в програмі беруть участь п’ять банків-партнерів: "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус банк" та Sky Bank.
Загалом від початку роботи "єОселі" вони видали понад 3 млрд грн кредитів. Більше ніж 2,2 тисячі українських родин вже придбали власне житло.
Подати заявку на участь у програмі можна на платформі "Дія".
Будь ласка, зачекайте...
В Києві вже колись була така тема, вірніше афера, програма доступного житла, деякі з будинків Войцеховського
Після того як юди понабирали кредитів та віддали кошти, бідівництва позупиняли начебто як незаконні ( коли більше року люди несли кошти та зводилилися багатоповерхівки всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було ок...) Коли прийшов Кличко будівництва позупиняли як незаконні. але те що було заборонено забудовнику за ініциативи КМДА стало дозволено добре організованим угрупування кооперативам, які зайшли на ЖК замість забудовника, та з людей почали збирати кошти вже по другому колу, бо раніше вкладенві кошти залишились у забудовника до якого у поліціїї немає ні претензій ні інтересу. Організовані угрупування, які дуже розхвалювали Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують покупців квартир втратою квартир, не підключають електроводопостачання, та вже сьомий рік збирають кошти на не законне будівницво, поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був вічний кооперативний бізнес на потерпілих, Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, жожен ЖК де зявились організовані угрупування не зданий вексплуатацію, та людям не передають квартири, організатори чинять всілякі перешкоди. Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти організаторів кооперативу неможливо іх одразу закривають без повідомлень!
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з людей можна просто збирати кошти і як бачимо, забудовнику за це нічого не буде!
Сьогодні головою Комітету ВР з питань містобудування є Шуляк, але налагодити нормальну роботу у будівельній галузі вона не збираєтся! Тисячі потерпілих багатораеів чекають на вирішення птиання та добудову будинків, а їй хоч би що...
https://www.facebook.com/groups/561517177370557
Як завжди намагаються купити голоси бюджетників - ядерного електорату зелебанди.
З таким підходом та такою швидкістю за 10 років навіть 10 частина населення вже зруйнованих міст не буде забезпечена житлом. Проста математика. Тобто така програма іпотечного житла повністю безглузда якщо ми плануємо зберегти та відновити населення. При ній хто зможе той втече з країни, хто ні той буде перекантовуватись з місця на місце і про осідання та розмноження навіть мова йти не буде. А потім дебіли будуть дивуватись чого це через пару десятиліть українців залишилось мільйонів десять і зовсім без дітей.
Краще б цей ресурс потратити на державне житло і відповідні програми щоб прив'язати до країни населення та заставити його плодитись.