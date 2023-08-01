Raiffeisen доплатить у бюджет Росії 100 мільйонів євро нового податку
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Австрійська група Raiffeisen Bank International (RBI), оцінила витрати на виплату запровадженого російською владою додаткового "податку на надприбуток" у суму до 100 мільйонів євро.
Про це йдеться у звітності банку за перше півріччя 2023 року.
Банк уточнює, що у випадку сплати додаткового податку до бюджету РФ після початку 2024 року витрати на це складуть орієнтовно 100 млн євро. Водночас група розглядає анонсовану російською владою можливість дострокової його сплати зі знижкою 50% до кінця цього року.
Згідно зі звітністю, загалом Raiffeisen Bank International за підсумками першого півріччя отримав прибуток після оподаткування в розмірі 1,33 мільярда євро.
Водночас банк повідомляє про подальше скорочення свого бізнесу у Росії, на яку все ще припадає 35,1% операційного результату RBI у другому кварталі. У першому кварталі 2023 року внесок російського бізнесу становив 45,1%.
"Порівняно з попереднім кварталом операційний дохід в Росії скоротився на 270 млн євро. Беручи до уваги негативний ефект власного капіталу через різку девальвацію рубля, який визнається не у звіті про прибутки та збитки, а в іншому сукупному доході, внесок Росії в першому півріччі склав мінус 143 мільйони євро", – зазначається у пресрелізі банку.
У банку запевняють, що продовжують працювати на варіантами виходу з РФ шляхом продажу або виокремлення свого бізнесу.
Крім того, з початку повномасштабної війни російський "Райффайзенбанк" скоротив обсяг кредитів у рублях на 35%. А кількість SWIFT-транзакцій в євро зараз нижча, ніж до початку війни.
Як повідомлялося, у липні російська Держдума в остаточному, третьому, читанні ухвалила закон про запровадження податку на надприбутки (windfall tax), завдяки якому з бізнесу планується додатково зібрати 300 мільярдів рублів.
Ставка податку становитиме 10% від суми перевищення прибутку, сплатити його потрібно не пізніше 28 січня 2024 року. Бізнес, який сплатить новий податок до 30 листопада 2023 року, отримає знижку у розмірі 50%.
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Тому потрібно негайно дозволити роботу в Україні російським компаніям, відновити продаж їм двигунів для гелікоптерів Ка-52, розблокувати Вконтакте, продовжити продавати їм ГЗК і т.п.!
Так по Вашому? Ми ж по Вашому "не заробляємо, а наші вороги так"?
А може Заходу, теж варто зняти з Росії санкції - адже це і для них прибутки в бюджет і робочі місця?
Пропонуєте міняти свою свободу на міфічні доходи в бюджет?
І ти вважаєш, що це дрібниці - головне прибутки в бюджет?
Мова йде про "удар" по репутації банківської установи, а не про закриття. Про важливість репутації для міжнародної акціонерної банківської установи, пояснювати надіюсь не потрібно?
то ти кацапська гнида і ти нам в хер не упирався, гімно собаче
"австрийский банк где то там работает" --- а австрийский банк где то там работает, это правда, и ты на это никак повлиять не сможешь,потому что ты кусок голвна в этом мире, ты мог хоть как то только повлиять на то чтобы у тебя вдома было хорошо,чтобы во власть попадали адекватные люди,которые бы вместе с тобой строили сильную,процветающую страну, но ты обосрался. И все что тепер остается это гавкать на других. Им то на тебя похер, потому что ты ничтожество,свою жизнь и страну просрал и сидеть теперь и кого то учить уму разуму когда сам в дерьме никто тебя слушать не будет.
І не дригай ногами
«За австрійські гроші ведеться злочинна і варварська політика Путіна» - екс-посол України в Австрії Щерба
Посол правий
- Це не той самий гівно-банк, про який писали reuters, що надіються, що війна скоро закінчиться, і йти з росії не доведеться? Ще й сплило аккурат з рашистським вкидом про провал контрнаступу України (небійсь повірили, що раша всіх побідить).
Потрібні невідкладні заходи для припинення таких дій ворога:
1. Заморожування Фондом гарантування вкладів всіх активів ворожого банку на території України відповідно до вимог ст.22 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
2. Анулювання НБУ всіх банківських ліцензій. 3. За виявленими фактами відкриття рахунків фігурантам кримінальних проваджень за статтями ККУ щодо державної зради, колаборантської діяльності, протидії ЗСУ тощо, переказу коштів на ці та інші рахунки даних осіб, притягати менеджмент банку до кримінальної відповідальності за співучасть у цих злочинах за ст.258-5 ККУ «Фінансування тероризму".
Райффайзен банк не може існувати без російської частки бізнесу, майже половина активного прибутку, якщо його прибрати, залишиться тільки номінальна, формальна половина, без підтвердження реальним сектором бізнесу, а така схема то монополія зовсім інших банківських груп.