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Raiffeisen доплатить у бюджет Росії 100 мільйонів євро нового податку

Новини БізнесЦензор Фінанси Корпоративні відносини

райффайзен

Австрійська група Raiffeisen Bank International (RBI), оцінила витрати на виплату запровадженого російською владою додаткового "податку на надприбуток" у суму до 100 мільйонів євро.

Про це йдеться у звітності банку за перше півріччя 2023 року.

Банк уточнює, що у випадку сплати додаткового податку до бюджету РФ після початку 2024 року витрати на це складуть орієнтовно 100 млн євро. Водночас група розглядає анонсовану російською владою можливість дострокової його сплати зі знижкою 50% до кінця цього року.

Згідно зі звітністю, загалом Raiffeisen Bank International за підсумками першого півріччя отримав прибуток після оподаткування в розмірі 1,33 мільярда євро.

Водночас банк повідомляє про подальше скорочення свого бізнесу у Росії, на яку все ще припадає 35,1% операційного результату RBI у другому кварталі. У першому кварталі 2023 року внесок російського бізнесу становив 45,1%.

"Порівняно з попереднім кварталом операційний дохід в Росії скоротився на 270 млн євро. Беручи до уваги негативний ефект власного капіталу через різку девальвацію рубля, який визнається не у звіті про прибутки та збитки, а в іншому сукупному доході, внесок Росії в першому півріччі склав мінус 143 мільйони євро", – зазначається у пресрелізі банку.

У банку запевняють, що продовжують працювати на варіантами виходу з РФ шляхом продажу або виокремлення свого бізнесу.

Крім того, з початку повномасштабної війни російський "Райффайзенбанк" скоротив обсяг кредитів у рублях на 35%. А кількість SWIFT-транзакцій в євро зараз нижча, ніж до початку війни.

Читайте також: Австрійський Raiffeisen Bank відмовляється йти з Росії, чекає на завершення війни, – Reuters

Як повідомлялося, у липні російська Держдума в остаточному, третьому, читанні ухвалила закон про запровадження податку на надприбутки (windfall tax), завдяки якому з бізнесу планується додатково зібрати 300 мільярдів рублів.

Ставка податку становитиме 10% від суми перевищення прибутку, сплатити його потрібно не пізніше 28 січня 2024 року. Бізнес, який сплатить новий податок до 30 листопада 2023 року, отримає знижку у розмірі 50%.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+17
Хороша така собі нейтральна,європейська країна Австрія один з головних спонсорів ракетних терорів в Україні.Чому цей Райфайзен ще досі працює в Україні і не внесений в списки спонсорів війни,як угорський банк дружків Орбана?
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01.08.2023 13:50
+12
Австрія - вотчина кацапських і українських гнид
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01.08.2023 13:51
+7
Банк Фрідмана те ж саме робив.нічого страшного,націоналізували і податки і робочі місця збереглися.за вашою логікою можна тоді і російський бізнес не націоналізовувати.Прибутки зменшить 100%.бо зі спонсорами війни ні хто не хоче працювати в світі,щоб не зашкаритись.
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01.08.2023 14:27
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Хороша така собі нейтральна,європейська країна Австрія один з головних спонсорів ракетних терорів в Україні.Чому цей Райфайзен ще досі працює в Україні і не внесений в списки спонсорів війни,як угорський банк дружків Орбана?
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01.08.2023 13:50 Відповісти
Може тому що Україна отримує від цього прибутки до бюджету, а її громадяни отримують робочі місця, зарплатню та послуги європейської якості?! Ну виженемо ми цю компанію з України, а чим це зменшить прибутки рашистів?! НІЧИМ! Наші вороги продовжать заробляти а ми НІ!!!!!!!!
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01.08.2023 13:59 Відповісти
Банк Фрідмана те ж саме робив.нічого страшного,націоналізували і податки і робочі місця збереглися.за вашою логікою можна тоді і російський бізнес не націоналізовувати.Прибутки зменшить 100%.бо зі спонсорами війни ні хто не хоче працювати в світі,щоб не зашкаритись.
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01.08.2023 14:27 Відповісти
На жаль те що Ви сповіщаєте у більшості випадків не відповідає дійсності і на 100% відсотків мало місце ВИКЛЮЧНО з "ПриватБАНКОМ", а у інших випадках відділення банку, якщо він не продавався потім іншому власнику, зачинялися, а його робітники опинялись на вулиці! Думаю що Райфайзен не буде виключенням!
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01.08.2023 14:35 Відповісти
нажаль ти взагалі не в темі.Альфа-Банк Фрідмана націоналізували,він зберіг всі робочі місця,провів ребрендінг,тепер це банк Сенс,збільшив відрахування в бюджет в 4,5 рази,щей держава заробила на перепродажі,там тепер новий власник.і все це під час війни.дратують,такі тупі люди,як ви,які пишуть бцть що,в чому взагалі нульові,від слова зовсім.
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01.08.2023 14:44 Відповісти
Ти "Ліс" розповідаєш про те що відбулось ЛИШЕ ДЕКІЛЬКА ДНІВ ТОМУ як про щось що вже скінчилось! Згадай історії усіх попередніх закритих з різних приводів НБУ банків, і про те ЩО ЇХ НЕ МАЄ, а подивись приблизно через квартал що залишиться від нациалізованого Sense Bank (бувшого "Альфа-Банк)!!! Як там кажуть - Курчат восени рахують?! До того ж Райфайзенбанк це міжнародна організація, яка нікуди подітися не може, її не можна націоналізувати не порушуючи міжнародного права, а можливо їй лише ЗАБОРОНИТИ працювати на території України, після чого уже центральний офіс вирішить судьбу філії, або просто закривати, або продати комусь свої активи!!!
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01.08.2023 14:57 Відповісти
Райфайзенбанк Україна двічі за послідні роки шантажував Нацбанк банкрутством.вони виманили в нацбанку 280млн. дол.ніхєра вони не платять в Україні,а тільки ниють і виманюють з нацбанку кридити.закриті банки і націоналізовані-це різні речі.важко доказувати профану те,в чому він взагалі не розбирається.просто не пиши херню.
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01.08.2023 15:06 Відповісти
Дай посилання, бо я щось ТАКОЇ інформації не знайшов, хоча шукав ретельно, особливо про позичання НБУ цьому банку не кажучи вже про шантаж! А якщо не надаш то розглядатиму це як розповсюдження з твого "Лис" боку відвертого фейку!!!
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01.08.2023 15:17 Відповісти
не найшов,тому що ти далекий.в банківській справі це називається "стабілізаційний кредит".
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01.08.2023 15:33 Відповісти
Дійсно так! Згоден! головне це - "прибутки до бюджету, робочі місця, зарплатню та послуги "європейської якості""!
Тому потрібно негайно дозволити роботу в Україні російським компаніям, відновити продаж їм двигунів для гелікоптерів Ка-52, розблокувати Вконтакте, продовжити продавати їм ГЗК і т.п.!
Так по Вашому? Ми ж по Вашому "не заробляємо, а наші вороги так"?
А може Заходу, теж варто зняти з Росії санкції - адже це і для них прибутки в бюджет і робочі місця?
Пропонуєте міняти свою свободу на міфічні доходи в бюджет?
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01.08.2023 14:32 Відповісти
Не треба "Семен" доводити до абсурду змішуючи огірки із цвяхами, бо московськи кампанії отримували в Україні прибутки які відправляли додому і за рахунок яких підіймали економіку Московії (т.з. "роССії"), у той час як українські філії іноземних компаній (не московитських) до Москви гроші не відправляли! Тож давайте не плутати "Божий дар" із яєшнею та відверто маніпулювати інформацією на кшталт Скабєєвої аби довести "правдивість" відвертого фейку!!!
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01.08.2023 14:40 Відповісти
Ну давай без "огірків з цвяхами" - на сьогодні Райфайзен банк, є однією з опор російської банківської системи. Не в останню чергу саме його діяльність стала одним із елементів, котрі не дозволили західним санкціям "звалити" російський банківський сектор. Цей банк є одним з найбільших спонсорів війни, сплативши лише в минулому році 559 мільйонів євро в бюджет Росії, для геноциду українців. Цей банк в власних документах визнав ДНР та ЛНР. Цей банк надає кредитні канікули росіянам яких мобілізують для вбивства українців.
І ти вважаєш, що це дрібниці - головне прибутки в бюджет?
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01.08.2023 14:58 Відповісти
І яким чином через закриття української філії цього банку ми зможемо вибити в рашистів його філію та завадити її роботі?! НІЯКИМ, бо прибутки у Московії (т.з. "роССії") на багато більші, і втрата України для них буде меншою фінансовою втратою. Тому це питання виклюбчно політичне і вирішувати його винні лише політики на рівні керівників держав та МЗС. І живучи у час цинізму та прагматизму і нам треба бути холоднокровними та робити так як вигідно НАМ, нашій країні, нехай це з точки зору етики є чимось невідповідним. Нам протистоїть ворог який грає якраз на наших емоціях і хоче їх використати проти нас. То давай робити не так як бажаємо, а так як ТРЕБА!!!
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01.08.2023 15:13 Відповісти
Закриття ? Читай.
Мова йде про "удар" по репутації банківської установи, а не про закриття. Про важливість репутації для міжнародної акціонерної банківської установи, пояснювати надіюсь не потрібно?
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01.08.2023 15:25 Відповісти
Не є акціонерним? А хто ж тоді зареєстрований на Віденській торговій біржі? Щоб ти знав, 41,2% акцій RBI, знаходяться у вільному обороті.
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01.08.2023 15:49 Відповісти
Напочатку війни австрійці скоротили багато персоналу в українському райффайзен. Бо для Австрії - головне прибутки. Кроваві гроші в рашці - гуд, а проблеми людей з України до лампочки. Ні про яких українців вони не турбуються.
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01.08.2023 20:19 Відповісти
Австрія - вотчина кацапських і українських гнид
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01.08.2023 13:51 Відповісти
Згоден, але усі ці морально зрозумілі, але з практичної точки зору шкідливі дії нічого доброго не принесуть ані Україні, ані українським громадянам! Будемо лише пишатися тим які ми принципові при цьому позбавивши самих себе та країну грошей які потрібні для перемоги над рашизмом, а от самі рашисти від цього лише виграють!!!
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01.08.2023 14:01 Відповісти
Смешно конечно,когда кто то прибегает и рассказывает что кто то другой такой "плохой", когда у него в стране настолько разного говна много,что Австрия вообще даже рядом не стоит. У нас тогда страна колаборантов,любителей руццкого мира, идиотов которые выбирают кого попало у власть. Если бы у нас были нормальные люди и общество то не было бы никакой войны, и не нужно бы было обращать внимания на то что австрийский банк где то там работает
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01.08.2023 14:30 Відповісти
Якщо тобі "смешно" і "австрийский банк где то там работает",
то ти кацапська гнида і ти нам в хер не упирався, гімно собаче
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01.08.2023 14:37 Відповісти
Кому это нам? Когда какой то ущерб хочет показатся более значимым то он себя к какой то групе сразу же приобщает для важности и для того чтобы показать что его убогое мнение это общее мнение

"австрийский банк где то там работает" --- а австрийский банк где то там работает, это правда, и ты на это никак повлиять не сможешь,потому что ты кусок голвна в этом мире, ты мог хоть как то только повлиять на то чтобы у тебя вдома было хорошо,чтобы во власть попадали адекватные люди,которые бы вместе с тобой строили сильную,процветающую страну, но ты обосрался. И все что тепер остается это гавкать на других. Им то на тебя похер, потому что ты ничтожество,свою жизнь и страну просрал и сидеть теперь и кого то учить уму разуму когда сам в дерьме никто тебя слушать не будет.
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01.08.2023 14:45 Відповісти
Підкацапник, яке слово ти не зрозумів: гімно чи хер?
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01.08.2023 14:48 Відповісти
Так я понял что это твои две любимые сущности в твоей жизни,после того как ты свою жизнь просрал и страну угробил,и все что остается так сидеть и скулить какие все кругом ******** что никто ничего для тебя не делает
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01.08.2023 14:54 Відповісти
Яке ти кончене. Сидиш на пенсії - сиди.
І не дригай ногами
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01.08.2023 14:59 Відповісти
У кожній боротьбі України з компаніями які продовжують свій бізнес на Московії (т.з. "роССії") є зворотній бік, бо у разі заборони їм працювати в нашій країні, або при байкоті їх продукції або послуг які вироблені (надані) українським філіалом цих компаній, ми шкодимо своїй державі через зменшення податків від них у НАШ державний бюджет, зменшуємо кількість робочих місць для наших співгромадян а відповідно і їх доходів, у той же час ЖОДНИМ ЧИНОМ не позбавляючи рашистів їх прибутків. То байкоти це добре чи навпроти - завдання шкоди Україні???!!! Моральна точка зору зрозуміла, але через неї ми самі собі завдаємо збитків ніяк не нашкодивши ворогу!!!
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01.08.2023 13:56 Відповісти
Так і є, то нехай посол та МЗС України КРАЩЕ працює із міністрами Австрії, із головним офісом цього банку, аби цей банк пішов з Московії (т.з. "роССії"), але якщо ми виженемо з України філіал цього банку то вже НАША країна НЕ БУДЕ отримувати австрійські гроші для перемоги над рашизмом!!!
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01.08.2023 14:12 Відповісти
Лозунгами не допоможеш, факт є факт.
Посол правий
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01.08.2023 14:21 Відповісти
наша країна гроші австрійські не отримує.Австрія пообіцяла 1 млн. на розмінування і той не дала до сих пір.визнати спонсором тероризму і націоналізувати,за такою ж процедурою,як Фрідмана Альфа-Банк.1,5 мрд. євро податків які автрійці там платять-це навіть для раші огого сума.
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01.08.2023 14:31 Відповісти
Так і кажучи про Австрію та Райфайзенбанк мова не йде про якісь інвестиції австрійської держави у Московію (т.з. "роССію") а йде мова лише о здобутках Москви через податки з місцевого філіалу, тож і те що обіцяв уряд Австрії, і те що отримує Україна податками з Райфайзенбанку то різні речі які не треба плутати!!!
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01.08.2023 14:44 Відповісти
> "У банку запевняють, що продовжують працювати на варіантами виходу з РФ шляхом продажу"

- Це не той самий гівно-банк, про який писали reuters, що надіються, що війна скоро закінчиться, і йти з росії не доведеться? Ще й сплило аккурат з рашистським вкидом про провал контрнаступу України (небійсь повірили, що раша всіх побідить).
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01.08.2023 14:41 Відповісти
Не співпало, просто банкіри хочуть заробляти поки можуть, та впевнені що гроші не тхнуть і навіть у ізольованих диктаторських країнах потреба у їх послугах буде у нагоді навіть після того як Московія (т.з. "роССія") програє!!!
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01.08.2023 14:48 Відповісти
Цей райфайзен з 24.02.2022 фінансує терористичну діяльність рашистської пітьми проти України, в т.ч. вочевидь ворожої агентури на території нашої держави.
Потрібні невідкладні заходи для припинення таких дій ворога:
1. Заморожування Фондом гарантування вкладів всіх активів ворожого банку на території України відповідно до вимог ст.22 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
2. Анулювання НБУ всіх банківських ліцензій. 3. За виявленими фактами відкриття рахунків фігурантам кримінальних проваджень за статтями ККУ щодо державної зради, колаборантської діяльності, протидії ЗСУ тощо, переказу коштів на ці та інші рахунки даних осіб, притягати менеджмент банку до кримінальної відповідальності за співучасть у цих злочинах за ст.258-5 ККУ «Фінансування тероризму".
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01.08.2023 15:01 Відповісти
По перше, не треба плутати окремі юридичні компанії в Україні та на Московії (т.з. "роССії"), а по друге запропановані Вами дії це величезна фінансова втрата для України яка значно погіршить становище нашої економіки. Дубль: Цей банк не є акціонерним, тому, на жаль, для нього не має значення удар по репутації, а от для України він значення має бо: від початку року банк видав 31,28 млрд грн кредитів, із яких 21,79 млрд грн - галузям, які є критично важливими для країни (АПК, роздрібна торгівля, фармацевтика, постачання палива). Райффайзен Банк зберігає своє довготривале лідерство на ринку з підтримки аграріїв - попри складні умови війни клієнти отримують фінансування на посівну та інші потреби, загалом від кінця лютого 2022 року банк надав їм кредитів на понад 9 млрд грн.
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01.08.2023 15:40 Відповісти
Вигнати цей банк з України
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01.08.2023 15:11 Відповісти
Це буде чудовим подарунком рашистам бо вдарить по економіці нічим не гірше аніж заподіяні ракетні удари роССійських нацистів по енергетичній інфраструктурі України. Якщо ЦЕ Ваша ціль, то будь ласка!
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01.08.2023 15:43 Відповісти
Плати! Можливо на ці гроші рашка накупить ракет та й "бахне" по Відню! А чом би і ні? Абізяна ж з гранатою...
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01.08.2023 15:15 Відповісти
І в кого купить ракети для ядерного удару по Відню?! А Вам не здається що )(уйло (він же путін) просто не здатен нанести ядерний удар через бажання померти власною смертю?!
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01.08.2023 15:47 Відповісти
Райффайзен є спонсором тероризму і має бути внесений до відповідного списку.
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01.08.2023 15:34 Відповісти
Це буде чудовим подарунком рашистам бо вдарить по економіці нічим не гірше аніж заподіяні ракетні удари роССійських нацистів по енергетичній інфраструктурі України. Якщо ЦЕ Ваша ціль, то будь ласка! До речі, а громадянином якої країни Ви "Alessandro Moretti", бо згідно Вашої мети найшвидше саме Московії (т.з. "роССії")?!
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01.08.2023 15:45 Відповісти
Як вдарить?
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01.08.2023 18:44 Відповісти
US of A, buddy. The glorious country that keeps you out of putin's slavery. But based on your twisted logic, it's probably you are in favor of. To each its own 😁
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01.08.2023 19:26 Відповісти
Здесь , все понятно, кто то когда то , банк работает на кацапов и это факт, выхлоп идет на поддержка терроризма , гнать с Украины накуй ...
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01.08.2023 17:54 Відповісти
У першому кварталі 2023 року внесок російського бізнесу становив 45,1%. Джерело: https://biz.censor.net/n3434669

Райффайзен банк не може існувати без російської частки бізнесу, майже половина активного прибутку, якщо його прибрати, залишиться тільки номінальна, формальна половина, без підтвердження реальним сектором бізнесу, а така схема то монополія зовсім інших банківських груп.
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01.08.2023 18:47 Відповісти
короче: з колишнього Авалю (який зараз Raiffeisen Bank Aval) потрібно забрати свої гроші. Бо він працює на касапів.
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01.08.2023 19:34 Відповісти
А АВАЛЬ !?)
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02.08.2023 00:02 Відповісти
 
 