Державний "Укрексімбанк" не планує приймати зношену валюту до відновлення авіасполучення
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Державний "Укрексімбанк" розгляне можливість відновити надання послуги прийому пошкоджених банкнот іноземної валюти на інкасо за умови поновлення авіасполучення в Україні.
Про це у пресслужбі банку повідомили у відповідь на запит агентства Інтерфакс-Україна.
"Відновлення банком можливостей з вивезення на інкасо зношених банкнот за кордон банкам-кореспондентам залежатиме насамперед від відновлення авіасполучення", – йдеться у відповіді банку.
В "Укрексімбанку" пояснили своє рішення призупинити прийом готівкової валюти на інкасо, вказали з 25 липня відсутністю попиту на цю послугу, високою собівартістю її надання, а також труднощами у логістиці.
Водночас, у банку додали, що у разі відновлення послуги інкасо "Укрексімбанк" планує вивчити можливості розширення надання її на всю мережу банку або її частину.
Як повідомлялося, за даними НБУ станом на 14 липня лише сім банків із 65 надавали послугу з прийому зношеної іноземної валюти на інкасо. Серед них – "Райффайзен Банк" із комісією 10% суми, ПУМБ – 12%, "Укрексімбанк" – 20%, "МТБ Банк" – 50%, "Акордбанк", "Перший інвестиційний банк" та "Кредобанк" (не менше 350 грн) – 15% від суми.
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