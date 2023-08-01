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Турецька Onur отримала мільярд на ремонт двох кілометрів дороги у Києві

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дорога

Компанія "Онур Конструкціон Інтернешнл" перемогла у тендері на капітальний ремонт кільцевої дороги від Жулянського мосту до вулиці Зодчих у Києві.

Про це свідчать дані на сайті державних закупівель Prozorro, передає liga.net.

"Онур" виграла тендер із пропозицією 969 723 грн, знизивши очікувану вартість ремонту майже на 50 тис. грн. Передбачалося, що капітальний ремонт ділянки дороги протяжністю 2,3 км коштуватиме столиці майже 1,02 млрд грн.

Згідно з умовами тендеру роботи мають бути виконані до 31 липня 2025 року.

ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" – дочірнє підприємство турецького будівельно-підрядного транспортно-торгово-промислового АТ "Онур Тааххют", що здійснює будівництво і ремонт автошляхів та мостів в Україні. Власниками фірми є Онур та Іхсан Ченінджевізи з Туреччини й Олег Фаріон.

Автор: Юлiя Недашківська
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969 723 + 50 000 - це майже 1 020 000 000? у когось щось з аріфметикою
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01.08.2023 14:18 Відповісти
Хто більше?

https://www.youtube.com/watch?v=2i_9p63YmBQ
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01.08.2023 14:43 Відповісти
"Онур" це одна з годівничок "найвеличнішого лідора", яку він особисто лобіював як тільки всівся у крісло президента, ще у 2019. Тож мільярдні суми на будування доріг, які виділяють з бюджету навіть під час кривавої війни, 100% включають в себе й баблішко для зе-лідора. З 2019 р. серед постачальників щебеню для «Онуру» є пов'язані зі «Слугою народу» бізнесмени. Один з найдорожчих щебенів для «Онур Таахуут» поставляє ТОВ «Брекстон» (всього за півроку у 2019 було поставлено на 25 млн грн. за тим курсом це майже на 1 мільйон доларів ). Засновник фірми Сергій Доровський - це член наглядової ради ПрАТ «Рижівський гранітний кар'єр» Сергія Корявченкова, двоюрідного брата нардепа від «Слуги народу» Юрія Корявченкова, більш відомого як Юзік з Кварталу.

Також постачальником щебеню для «Онуру таахут» було ТОВ «Кар-гіл» Романа Варварова, який на виборах 2019 був уповноваженим партії «Слуга народа» по Дніпропетровській області.

Все це є ілюстрацією до відносин з турецькою компанією самого зеленського, який свого часу вдосталь нагастролював по Туреччині з «Кварталом-95» та Сергієм Шефіром, що нині є першим помічником президента. Після обрання президентом Зеленський відкритим текстом запропонував віддавати підряди «Онуру» та радо вітався з представниками компанії на презентації «Великого будівництва» прямо на трасі, яку ремонтував «Онур». Відео, де зеленський особисто дає наказ віддати право на будування дороги фірмою Онур за посиланням:
https://m.facebook.com/dp.informator.ua/videos/544270136104651/?refsrc=deprecated&_rdr
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01.08.2023 14:56 Відповісти
 
 