Турецька Onur отримала мільярд на ремонт двох кілометрів дороги у Києві

Компанія "Онур Конструкціон Інтернешнл" перемогла у тендері на капітальний ремонт кільцевої дороги від Жулянського мосту до вулиці Зодчих у Києві.

Про це свідчать дані на сайті державних закупівель Prozorro, передає liga.net.

"Онур" виграла тендер із пропозицією 969 723 грн, знизивши очікувану вартість ремонту майже на 50 тис. грн. Передбачалося, що капітальний ремонт ділянки дороги протяжністю 2,3 км коштуватиме столиці майже 1,02 млрд грн.

Згідно з умовами тендеру роботи мають бути виконані до 31 липня 2025 року.

ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" – дочірнє підприємство турецького будівельно-підрядного транспортно-торгово-промислового АТ "Онур Тааххют", що здійснює будівництво і ремонт автошляхів та мостів в Україні. Власниками фірми є Онур та Іхсан Ченінджевізи з Туреччини й Олег Фаріон.