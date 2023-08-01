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Новини Енергетика
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G-7 (142) нафта (4373) Росія (11599) ціни (2965)

Росія вперше заявила про зростання цін на свою нафту понад встановлений країнами G7 ліміт

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нафта

Ціни на основний експортний сорт російської нафти Urals у липні вперше перевищили ліміт, встановлений країнами "Великої сімки" на рівні $60 за барель.

За офіційними даними Мінфіну РФ, середня ціна на нафту марки Urals у липні зросла до $64,37 за барель, порівняно із $55,28 за барель у червні, $53,34 у травні та $58,63 за барель у квітні.

Загалом, за офіційними даними, середня ціна на нафту марки Urals у січні-липні 2023 року склалася у розмірі $53,94 за барель, у січні-липні 2022 року – $83,27 за барель.

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Нагадаємо, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки"обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках. За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель (порівняно із $85,64 за барель у січні 2022 року). Своєю чергою російська влада обмежила максимальну знижку на російську нафту до еталонного сорту Brent.

Бюджет Росії зверстаний, виходячи з прогнозу ціни на нафту Urals у $70,1 за барель. Востаннє фактична ціна російської нафтизнаходилася трохи вище за цю планку в період з 15 жовтня по 14 листопада 2022 року ($71,1 за барель).

Автор: Михайло Орлюк
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Проблема.
Як ії закрити незрозуміло, багато третіх країн купує нафту.
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01.08.2023 13:42 Відповісти
Такі покупці потрапляють під санкції країн "Великої сімки".
Очевидно, багатьох це стримує.
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01.08.2023 15:01 Відповісти
На покупців санкцій немає. Є на страхувальників і на перевізників
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01.08.2023 18:44 Відповісти
Почему нефть, при постоянстве технологий добычи за последние 15 - 20 лет, при постоянстве технологий потребления ( топливо, нефтехимия ) за последние 15-20 лет, постоянно скачет в разы! Например, за период 2021 - 2023 была она и по 30 дол, и по 120 дол за баррель, в 4 раза.
При этом остальная продукция, например, автомобили, компьютеры, и тп, имели колебания цены на какие то проценты за эти же пару пару лет.

Рынок свободный так не работает, тут что то не то.
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01.08.2023 18:56 Відповісти
Шо непонятного,искуственно регулируют.
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02.08.2023 08:51 Відповісти
 
 