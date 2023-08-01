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АЗС (1488) бензин (1020) ціни (2965) дизпаливо (1227)

Найбільші мережі АЗС підняли ціни на бензин та дизпаливо ще на гривню за літр

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бензин,заправка,азс

У період із 31 липня по 1 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 33 копійки та склала 48,9 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 42 копійки – до 51,05 грн/л, а дизельне пальне – на 34 копійки, до 48,10 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 1 грн: бензини марки А-95 – до 50,99 грн/л, А-95-преміум – до 52,99 грн/л, дизпаливо – до 50,99 грн/л.

Ціни на бензини А-95 і А-95+ у мережі UPG виросли теж на 1 грн, до 50 грн/л і 52,9 грн/л відповідно, дизпальне додало 1,2 грн – до 48,1 грн/л. На станціях "Авантаж" звичайна п’ятірка здорожчала на 1,6 грн, до 47,55 грн/л, дизельне пальне – на 1 грн, до 45,55 грн/л.

На 1 грн усі види пального здорожчали на станціях мереж ZOG і "Катрал".

У бік збільшення відкоригували ціни і такі мережі як U.GO, Chipo і "Кворум".

Автор: Юлiя Недашківська
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Результатом поїздки Зеленського "на шашлички" і участі в міфічному "Конгресу місцевих і регіональних влад " стало лобістське рішення про зниження ціни на газ підприємствам теплокомуненерго. «ДТЕК Нафтогаз» Ріната Ахметова, «Укрнафтобуріння» Ігоря Коломойськогота партнерів, Smart Energy Вадима Новинського, «Західнадрасервіс» Зіновія Козицького, Geo Alliance Віктора Пінчука отримують зниження базової ціну більш ніж удвічі - з 38 тис. грн до 16,4 тис. грн за тис. куб. м При цьому вони вже заборгували державі 98.743 млрд. гривен за постачання газу. Загальна сума подарунку олігархам від Зеленського і збитків державі сягає в межах 35-42 млрд. гривен. Зниження ціни на газ для промисловості і населення не передбачається.
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01.08.2023 13:25 Відповісти
 
 