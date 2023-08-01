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Новини Фінанси
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"Приватбанк" продовжив дію прострочених карток на два роки

Новини БізнесЦензор Фінанси

приватбанк

Із 1 серпня державний "Приватбанк" подовжив період використання всіх карток на 24 місяця.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони працюватимуть ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці.

У "Приватбанку" уточнили, що за картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:

  • оплата в магазинах по POS-терміналу;
  • зняття готівки в банкоматах;
  • операції в Приват24;
  • поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).

Водночас для оплат в інтернеті банк пропонує створити Digital картку в "Приват24" і перерахувати на неї кошти.

Як повідомлялося, із 1 серпня в Україні вводяться нові правила при поповненні рахунків через термінали самообслуговування. Зокрема користувачі в обов’язковому порядку будуть вводити номери своїх телефонів для верифікації.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+2
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01.08.2023 12:32
+1
Кому і за що?
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01.08.2023 12:36
+1
Ні - в сраку подібним тобі кацапорилим ********* по 1 гривні запихаю ))) І не жаль, і користь )))
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01.08.2023 13:23
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01.08.2023 12:32 Відповісти
Кому і за що?
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01.08.2023 12:36 Відповісти
"Приватбанку" за продовження дії прострочених карток на 24 місяці.
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01.08.2023 13:20 Відповісти
А який був взагалі сенс в тому обмеженому терміні дії? Якийсь тупізм ( Чи банкам більше не було чим зайнятись?
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01.08.2023 13:07 Відповісти
Много причин есть: карта стирается, перестает читаться, карты теряют, случайно выбрасывают, ее могут использовать злоумышленники, внедряют новые технологии, проверяют данные при перевыпуске, иногда оплату берут.
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01.08.2023 13:15 Відповісти
И еще срок действия - это дополнительные данные для оплате в интернете.
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01.08.2023 13:16 Відповісти
Коли карта губиться чи виходить з ладу, то користувач сам прийде її поміняє - чи не так? "Перевірка даних" - то взагалі шедеврально, таке могли придумати лише розумово неповноцінні ))) Зловмисник змінить всі дані і виведе кошти за хвилини - Ваші доводи не витримують жодної критики. Особисто я зараз намагаюсь все виводити на готівку - користуватись банківськими послугами поступово стає небезпечно і незручно.
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01.08.2023 13:18 Відповісти
в диван складываешь?
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01.08.2023 13:20 Відповісти
Ні - в сраку подібним тобі кацапорилим ********* по 1 гривні запихаю ))) І не жаль, і користь )))
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01.08.2023 13:23 Відповісти
>Коли карта губиться чи виходить з ладу, то користувач сам прийде її поміняє

Не так. Практически у всех дома валяются старые карты. Их могут украсть, выкинуть на мусорку и т.д. Никто даже не заметит. А потом с них снимут деньги. Глупый ты.
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01.08.2023 16:01 Відповісти
Так треба, бо:
1) картки фізично зношуються;
2) проблемки зі старими і втраченими картками;
3) оновлення дизайну і технологій карток;
4) оплата за перевипуск картки (деякі банки);
5) перевірка клієнтів під час перевипуску картки.
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01.08.2023 13:19 Відповісти
Пункти 1, 2, 3, 4 - клієнт за потреби і сам подасть запит. Пункт 5 - ПНХ такі задрипані "конторки". Пункт 5 - якісь срані клерки просто не мають не це жодного права.
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01.08.2023 13:22 Відповісти
Ви школярик, чи просто імбецил?
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01.08.2023 13:27 Відповісти
На те, що ви перелічили, більше схожі саме такі мамонти, як Ви )) Ваші срані "банки" із співробітникам-сперматозоїдами, схожими на Вас, стануть просто нікому не потрібні в найближчі 5-10 років - чому, сам здогадаєшся, розумово неповноцінне? Підтиратись своїми картками і дебільними правилами будеш, відразу пачками )))
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01.08.2023 13:43 Відповісти
Дебілоїдне, вчи банківську справу!
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01.08.2023 13:28 Відповісти
Х-ню не неси, эти все проблемы решает клиент сам по мере возникновения, а не тупо ограничивать срок службы карты ОДНИМ ГОДОМ.
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01.08.2023 13:59 Відповісти
Завоняв офісний непотріб
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01.08.2023 14:01 Відповісти
 
 