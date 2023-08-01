"Приватбанк" продовжив дію прострочених карток на два роки
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Із 1 серпня державний "Приватбанк" подовжив період використання всіх карток на 24 місяця.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Зазначається, що клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони працюватимуть ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці.
У "Приватбанку" уточнили, що за картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:
- оплата в магазинах по POS-терміналу;
- зняття готівки в банкоматах;
- операції в Приват24;
- поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).
Водночас для оплат в інтернеті банк пропонує створити Digital картку в "Приват24" і перерахувати на неї кошти.
Як повідомлялося, із 1 серпня в Україні вводяться нові правила при поповненні рахунків через термінали самообслуговування. Зокрема користувачі в обов’язковому порядку будуть вводити номери своїх телефонів для верифікації.
Топ коментарі
+2 Галина Боброва a5494c7d
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+1 Игорь Матвеев 4ee89144
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+1 Олександр Кондратюк 20691541
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Не так. Практически у всех дома валяются старые карты. Их могут украсть, выкинуть на мусорку и т.д. Никто даже не заметит. А потом с них снимут деньги. Глупый ты.
1) картки фізично зношуються;
2) проблемки зі старими і втраченими картками;
3) оновлення дизайну і технологій карток;
4) оплата за перевипуск картки (деякі банки);
5) перевірка клієнтів під час перевипуску картки.