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У Латвії готові експортувати українське зерно через свої порти

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Міністр з питань сільського господарства Латвії Дідзіс Шмітс заявив, що експорт українського зерна через латвійські порти не є неможливим сценарієм.

Про це він сказав після зустрічі з латвійським президентом Едгарсом Рінкевичсом, передає Delfi.

За словами міністра, експорт через Балтійський коридор – завдання непросте, а доставити зерно в Латвію буде складним викликом для логістів, однак це не неможливо.

Він зазначив, що потужності балтійських портів дозволяють експортувати зерно з України, а головна складність – різна ширина залізничних колій, проте вантаж можна досить швидко перевантажити з одного поїзда на інший.

"Звичайно, потрібно порахувати на калькуляторі. Зрозуміло, що буде складно і дорого, але якщо немає інших рішень, то коридор через країни Балтії – таке рішення", – пояснив міністр.

Як повідомлялося, Україна та Хорватія домовилися про використання хорватських портів для експорту зерна

Автор: Юлiя Недашківська
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