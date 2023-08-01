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Попит на нові автомобілі з початку року зріс на 51%, – "Укравтопром"

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авто

Упродовж липня в Україні було зареєстровано понад 5,3 тис. нових легкових авто, це на 5% менше, ніж у червні та на 45% більше, ніж у липні минулого року.

Як повідомляє "Укравтопром", від показника довоєнного липня 2021 року, попит на нові легковики відстає на 46%.

Зазначається, що майже аналогічний обсяг продажів липневий ринок демонстрував у 2015 році.

Лідерство на ринку утримує японська марка Toyota – 883 авто, на другому місці залишається Renault – 564 штуки. Трійку лідерів замикає Volkswagen – 525 автівок.

Також у топ-5 липня потрапили Skoda (493 штуки) та BMW (385 штук).

Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків залишається кросовер Renault Duster, який обрали 552 покупці.

Загалом, із початку року, в Україні було зареєстровано 32,4 тис. нових легкових авто, що на 51% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Автор: Юлiя Недашківська
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