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Верифікація через телефон: В Україні запрацювали нові правила при поповненні рахунків через термінали

Новини БізнесЦензор Фінанси

термінал

Із 1 серпня вводяться нові правила при поповненні рахунків через термінали самообслуговування. Зокрема користувачі в обов’язковому порядку будуть вводити номери своїх телефонів для верифікації.

Відповідні норми були ухвалені Національним банком наприкінці червня. 

Для того, щоб поповнити банківську картку через термінал самообслуговування, необхідно пройти верифікацію через телефон – ввести номер свого телефону, отримати на нього код і за його допомогою підтвердити операцію у терміналі.

Необхідність верифікації не залежить від суми операції. Тобто підтвердження поповнення свого, чи чужого, карткового рахунку наступає від однієї гривні.

Раніше номер телефону без його підтвердження потрібно було вводити лише у деяких мережах терміналів самообслуговування.

Нові вимоги верифікації через телефон не стосуються класично популярних платежів:

  • сплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);
  • оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські);
  • оплата проїзду в міському і приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті);
  • оплата маршрутних пасажирських перевезень;
  • поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;
  • сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Дійсним також залишаються старі обмеження, як-то заборона переказів на чужі картки більше 5 тис. грн і введення та виведення грошей на криптобіржі.

У Нацбанку на запит БізнесЦензора нові правила пояснили так: зміни запроваджені для посилення вимог до надавачів платіжних послуг, що "сприятиме підвищенню прозорості операцій у платіжній інфраструктурі та мінімізації її використання в протиправних цілях".

Тобто йдеться про спробу контролю над потоками готівки, якими поповнюються карткові рахунки через термінали. Зокрема це стосується і поповнень рахунків гральних закладів через платіжні термінали, а також "зарплат у конвертах".

Детальніше про нововведення з 1 серпня читайте у нашому матеріалі "В Україні ввели ідентифікацію користувачів під час внесення готівки через термінали".

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+16
Власть считает что сильно много денег развелось у нарида. Нужно промониторить на сколько еще можно запустить свои ручки в карманы людей.
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01.08.2023 10:34
+15
Щоб ви уjob'ки, змусили кожного олігарха, що виводить накрадені мільярди в офшори або отримує відшкодування ПДВ, чекати на СМС і вводити паролі.
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01.08.2023 11:08
+11
Чем сложнее экономическая система,тем меньше инвестиций, тем меньшая экономическая активность,соответственно меньшие возможности страны противостоять агрессору, агентура сивковича работает.
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01.08.2023 10:11
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Чем сложнее экономическая система,тем меньше инвестиций, тем меньшая экономическая активность,соответственно меньшие возможности страны противостоять агрессору, агентура сивковича работает.
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01.08.2023 10:11 Відповісти
Я не оправдываю, но на Западе ты вообще не можешь переслать деньги на карточку другому человеку. Ни через терминал, ни с карты на карту.
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01.08.2023 10:29 Відповісти
Кто вам такое сказал? Я спокойно получал переводы на карту Привата, например, с латвийских или шведских банков
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01.08.2023 10:32 Відповісти
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01.08.2023 10:32 Відповісти
Так, і саму сім-картку оператора стільникового зв'язку без паспорту теж не можна купити. Тотальний контроль. Скоро під сидіннями унітазів та в жіночих гігієнічних тампонах будуть вмонтовуватись мікро-відеокамери "для забезпечення безпеки".
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01.08.2023 10:40 Відповісти
Только вот не нужно хитрожопить,на западе никогда экономикой не будут управлять выходцы из лотерейного бизнеса и никогда нормативно правовые акты не будут приниматься ради поощрения коррупционных процессов и легкой возможности уничтожения любого бизнеса отказывающегося платить взятки.
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01.08.2023 10:51 Відповісти
Брехня
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01.08.2023 12:50 Відповісти
Це далеко не так. Зараз існує безліч платіжних систем із таким підвивертом, що десять років назад і не снилося, просто потрібно розумітися на цьому.
А чому "в лоб" у вас не виходить, тому, що такого роду розрахунки у розвинених країнах просто не потрібні, як масово у нас.
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01.08.2023 13:49 Відповісти
Ты что куришь? Отсыпь.
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01.08.2023 16:13 Відповісти
Оце, так новина. Дякую, що попередили!
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01.08.2023 18:10 Відповісти
Именно так. Нужно еще сильнее пощипать плебс.
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01.08.2023 10:35 Відповісти
Власть считает что сильно много денег развелось у нарида. Нужно промониторить на сколько еще можно запустить свои ручки в карманы людей.
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01.08.2023 10:34 Відповісти
терминалы тем и удобны были тем что можно было пополнить небольшими суммы быстро.... Теперь , когда придется вводить номер телефона, ждать подтверждение смской, для того что бы забросить 100 грн на телефон... Ну не знаю.... Как минимум перед терминалами выстроятся очереди ....
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01.08.2023 10:45 Відповісти
Щоб ви уjob'ки, змусили кожного олігарха, що виводить накрадені мільярди в офшори або отримує відшкодування ПДВ, чекати на СМС і вводити паролі.
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01.08.2023 11:08 Відповісти
Це "нововведення" абсолютно не для них!
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01.08.2023 15:20 Відповісти
В чем смысл этих тупых телодвижений? Продать симки?
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01.08.2023 16:14 Відповісти
Маса готівки виводиться в тінь завдяки цим "пополняшкам".
Ті ж таксисти після зміни, отримують звіт, скільки із заробленого (без лічильника) вони повинні "перекинути" на вказаний (в конкретному СМС) рахунок. І без ніяких податків.
Ставки на всілякі Фавбети і інше...
Це величезна маса кримінальних грошей, що ідуть "повз касу".
Ну, давайте, піднімайте виття про знищення "типу малого бізнесу і обмеження свобод"...
Спробуйте так зробити ще десь небуть у світі...
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01.08.2023 22:14 Відповісти
получится наоборот. Терминалами и банками начнут пользоваться намного меньше. Все взаиморасчеты будут делать налом....
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02.08.2023 08:16 Відповісти
Что ты бред городишь. Криминал всегда пользуется налом. А если на то пошло то сегодня даже у зеков на зонах есть телефоны а типо твои таксисты не найдут симку с которой пополнять счет. А вот простым людям жизнь усложнили. Раньше я скидывал нал на карточку чтобы не заморачиваться с наличкой на кассе магазина а теперь лишний раз подумаю не проще рассчитываться наличкой чем сидеть дрочить на твой терминал двумя руками держа в зубах телефон и оглядываться по сторонам чтобы ты мне карманы не обчистил
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02.08.2023 10:42 Відповісти
Зеленим аферистам ну дууууже хочеться скубти українців.
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02.08.2023 00:04 Відповісти
Придурки бл****. Очередной шанс для мошенников. Пока будешь играться с телефонами карминники облегчат твою сумку и кошелек. Который раз убеждаюсь что все что делается только для того чтобы усложнить людям жизнь
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02.08.2023 10:37 Відповісти
тріумф борунів з корупцією-боротьба нанайських хлопчиків
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02.08.2023 14:41 Відповісти
 
 