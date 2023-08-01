У Чехії хочуть продовжити статус тимчасового захисту для українців до березня 2025 року

Міністерство внутрішніх справ Чехії пропонує поправку до законопроєкту, якою передбачається продовження статусу тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року.

Про це повідомляє "Радіо Прага".

"Біженцям з України може бути надано можливість продовжити в Чехії візу тимчасового захисту ще на рік, тобто до кінця березня 2025 року. Таку можливість зазначено у поправці до закону lex Ukraina, яку представило на розгляд МВС", – йдеться у повідомленні.



Тимчасовий захист дозволяє біженцям отримати доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці. Автори поправки вважають, що перебіг війни поки що не свідчить про те, що біженці найближчим часом зможуть повернутись додому.



Згідно з поданими матеріалами МВС, у робочих групах ЄС існує домовленість про продовження тимчасового захисту до березня 2025 року. Рішення про продовження має бути прийняте на рівні Європейського союзу до кінця жовтня 2023 року.

"Однак з огляду на стислі терміни, не можна чекати, доки буде ухвалено офіційне рішення Ради Європейського Союзу", – вважають автори поправки.

Чеська Республіка надала тимчасовий захист приблизно пів мільйону біженців з України, близько третини яких повернулися на батьківщину.

Станом на 18 червня візи тимчасового захисту отримали 344 800 українців, переважно жінки та діти.