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Новини Фінанси
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пільги (250) податки (1978)

Із 1 серпня податкову пільгу втрачають майже 55 тисяч бізнесів, – "Опендатабот"

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налоги

Наприкінці червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8401 щодо скасування податкових пільг для бізнесу. Ця норма вступає у дію з 1 серпня 2023 року.

Як повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", на пільговому оподаткування до останнього залишалися 54 896 українських компаній. Ще на початку травня таких компаній було 56 542.

Серед топ-100 компаній за обігом за результатами 2022 року дві залишалися на пільговому оподаткуванні: це ТОВ "Фора" та ТОВ "Вигідна Покупка" (мультимаркет "Аврора").

Відсьогодні, після вступу законопроєкта у дію, податкова пільга буде припинена, а компанії та ФОПи будуть переведені автоматично на ту групу та ставку, з якої перейшли на 2%.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни у квітні 2022 року держава створила податкову пільгу, знизивши розмір єдиного податку до 2%. Тоді можливістю скористалися понад 185 тисяч компаній та 40 тисяч ФОПів.

Автор: Юлiя Недашківська
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Війна не закінчилася - вона продовжується
Но ... комусь -
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01.08.2023 09:46 Відповісти
ТОВ "Фора" та ТОВ "Вигідна Покупка" (мультимаркет "Аврора") - це великі мережі магазинів і на пільгове оподаткування... Добре забашляли мабудь
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01.08.2023 09:56 Відповісти
Так дело в том, что манкурт Гетьманцев с холуями их в упор не замечает. Они с 2019 года воюют именно с обычными ФОПами, не замечая схематоз своих. Тот-же Бенин Буковель или его заправки - это тысячи ФОПов. Никто не мешает грамотно прописать законы и правила, чтобы сделать невозможным деление торговых сетей и прекратить этот цирк.
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01.08.2023 10:14 Відповісти
Коррупция по наглому,всем дикие налоги - своим льготики.
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01.08.2023 10:06 Відповісти
Сколько их уже закрылось за последние дни. Но честную статистику никто не рискнет показать. В голове у власти война уже закончилась и безработицы в 30% уже нет, начался обычный зелёный беспредел.
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01.08.2023 10:17 Відповісти
Бідне населення легше купити на виборах. Колись за один голос давали мішок гречки, зараз вистачить і пакетика.
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01.08.2023 10:39 Відповісти
Верховна з Рада
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01.08.2023 10:55 Відповісти
Знайомі просто позакривали бізнес ще тиждень тому і звалили за кордон.
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01.08.2023 11:02 Відповісти
 
 