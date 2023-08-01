Із 1 серпня податкову пільгу втрачають майже 55 тисяч бізнесів, – "Опендатабот"

Наприкінці червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8401 щодо скасування податкових пільг для бізнесу. Ця норма вступає у дію з 1 серпня 2023 року.

Як повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", на пільговому оподаткування до останнього залишалися 54 896 українських компаній. Ще на початку травня таких компаній було 56 542.

Серед топ-100 компаній за обігом за результатами 2022 року дві залишалися на пільговому оподаткуванні: це ТОВ "Фора" та ТОВ "Вигідна Покупка" (мультимаркет "Аврора").

Відсьогодні, після вступу законопроєкта у дію, податкова пільга буде припинена, а компанії та ФОПи будуть переведені автоматично на ту групу та ставку, з якої перейшли на 2%.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни у квітні 2022 року держава створила податкову пільгу, знизивши розмір єдиного податку до 2%. Тоді можливістю скористалися понад 185 тисяч компаній та 40 тисяч ФОПів.