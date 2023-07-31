Відсьогодні за програмою "єВідновлення" починають розраховувати компенсації за знищене житло, – Кубраков

У рамках програми "єВідновлення" вже погоджено виплату допомоги 4 806 заявникам на загальну суму 389 млн грн. Ці кошти можуть бути використані заявниками на ремонт власної оселі.

Як зазначив віцепрем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, "єВідновлення" – це лише перший етап і він покриває лише невеликі за обсягом ремонти.

Однак уже відсьогодні, 1 серпня, стартує наступний етап – запуск компенсації за знищене житло.

"Ми завершили тестовий період у Мощуні та Бородянці на Київщині та готові масштабуватись. Власники втраченого житла зможуть подавати заяву на компенсацію через "Дію". Після цього комісія, створена органами місцевого самоврядування, приймає рішення щодо компенсації. Сума розраховується автоматично, за допомогою формул, затверджених Кабміном", – пояснив Кубраков.

"Для тих українців, чиє житло залишилося на окупованих територіях, або чиє житло було пошкоджено і вже зроблено або тільки потребує капітального ремонту житла – вже розробляються та затверджуються механізми, в тому числі спільно з міжнародними фінансовими інституціями", – додав він.

Загалом зі старту реалізації програми "єВідновлення" 10 травня українці вже подали 31 176 заяв для отримання грошової допомоги на дрібний ремонт пошкодженого житла.

Найбільше заяв подали мешканці Харківської, Київської, Херсонської, Миколаївської та Донецької областей.

Окрім цього, при органах місцевого самоврядування створено 520 комісій. Вони розглядають заяви, обстежують пошкоджене житло та приймають рішення щодо призначення допомоги.