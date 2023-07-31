Міноборони зекономило 56 мільйонів на перших відкритих тендерах на закупівлю води

На перших під час вторгнення відкритих торгах Міністерство оборони уклало угоду на постачання води у 1,5 літрових пляшках за рекордно низькою ціною.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Відкриті торги з найнижчими цінами води були проведені 19 липня. Постачальником на загальну суму 246 млн грн обрано ПрАТ "Оболонь". Це перші відкриті торги по воді з початку повномасштабного вторгнення. Вони стали можливими завдяки змінам до законодавства, ухваленим навесні після скандалу з завищеними цінами харчів Міноборони.

По "фронтовому" тендеру ціною 146 млн грн конкурентами "Оболоні" були ТОВ "Трейд Полтава" (трейдер води "Бон буассон", "Царичанська", "Софія", "Ельза") та ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" (виробник води "Моршинська"). На аукціоні ціну було знижено від очікуваної на 16 млн грн, або 10%.

На "тиловому" тендері ціною 100 млн грн конкурентами були ті самі фірми, і на торгах була отримана знижка 40 млн грн, або 29%.

Таким чином загальна знижка на двох тендерах склала 56 млн грн. Цієї суми достатньо для придбання 500 найпопулярніших на фронті дронів "DJI Mavic 3 Fly More Combo".

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Згідно із угодами, укладеними з ПрАТ "Оболонь" 19 липня, воду "Прозора від природи" для бійців у фронтових Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях замовили по 5,81 грн за кілограм (тут і далі з урахуванням ПДВ). Для тилових Київської, Чернігівської, Житомирської і Хмельницької областей воду замовили по 3,97 грн/кг. В контрактну ціну включена доставка води у вищевказані області.

Це найнижча ціна на воду у контрактах Міноборони з 2022 року. У довоєнних угодах ціна води становила від 7 грн/кг. У 2022 році ціна води у різних контрактах Міноборони коливалась від 7,80 до 25 грн/кг.

Ціна води "Оболоні" у контрактах з Міноборони суттєво нижча від ціни у магазинах. На "Розетці" "Прозору від природи" можна купити по 99 гривень за упаковку з шести півторалітрових пляшок. У перерахунку на кілограми це становить 11 грн/кг. Тобто майже втричі дорожче від ціни води у "тиловому" контракті, та вдвічі дорожче від "фронтової" ціни "Оболоні".

У 2023 році після скандалу з харчами ціна води в різних контрактах Міноборони коливалась у діапазоні 5,76-9,22 грн/кг. І тільки в одному продуктовому каталозі від 30 травня вартість води у півторалітрових пляшках знову стрибнула до 25 грн за кілограм.