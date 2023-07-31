Найбільші підрядники "Укравтодору" отримають 13 мільярдів на будівництво водогонів після підриву Каховської ГЕС

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області без торгів 19 липня уклала три договори на будівництва магістральних водогонів для ліквідації наслідків знищення росіянами Каховської ГЕС на загальну суму 12,62 млрд грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами укладених угод, до кінця 2024 року в Дніпропетровській та Запорізькій областях мають збудувати три магістральні водогони для забезпечення водою міст, які залишились без води із Каховського водосховища через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Роботи закупили без торгів, оприлюднивши лише договори. Підряди включають у себе проєктування, тому кошториси з цінами будматеріалів поки що не опубліковані.

Перший водогін від річки Інгулець до Південного водосховища для забезпечення водою Кривого Рогу будуватиме "Автомагістраль-Південь" за 5,32 млрд грн. Він матиме довжину 26,9 км та потужність 400 тис куб. м на добу.

Другий водогін Запоріжжя – Томаківка – Марганець збудує фірма "Група компаній "Автострада" за 5,3 млрд грн. Він буде довжиною 76,7 км і потужністю 150 тис куб. м на добу.

Третій водогін Марганець – Нікополь – Покров збудує "Ростдорстрой" за 2 млрд грн. Його довжина становитиме 40,9 км, а потужність – 102 тис куб. м на добу.

Окрім самих водогонів, замовник передбачив різні споруди на кшталт водозаборів та насосних станцій.

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Ці три фірми є одними з найбільших ремонтників доріг в Україні. Вони увійшли в Топ-5 найбільших будівельних підрядників у "Прозорро" протягом 2022-2023 років. "Автострада" зайняла перше місце із сумою 46,78 млрд грн, "Автомагістраль-Південь" – третє місце із сумою 37,23 млрд грн, а "Ростдорстрой" – п’яте місце із сумою 22,39 млрд грн.

Із ними до п’ятірки змогли потрапити лише будівельник гідроелектростанцій "Укргідроенергобуд" та ще один великий ремонтник доріг "Онур Конструкціон Інтернешнл".

При цьому фактичний заробіток цей фірм за час війни теж немаленький. За даними порталу публічних коштів "Spending" і пошуково-аналітичної системи ".007", протягом 2022-2023 роках "Автомагістраль-Південь" отримала 8,19 млрд грн, "Автострада" – 7,39 млрд грн, "Ростдорстрой" – 3,52 млрд грн. Йдеться про всі транзакції на користь цих фірм, які видно у "Spending", незалежно від платника.

За даними джерела "Наших грошей" у Держагентстві відновлення, будівництво водогонів нараз ведеться за гроші будівельних компаній, держава поки що не платили їм за роботи по цим об’єктам через відсутність коштів у держбюджеті.