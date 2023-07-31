"Укртрансбезпека" дала перевізникам ще місяць на оновлення класу екологічності автобусів

"Укртрансбезпека" продовжила до 31 серпня термін внесення змін щодо класу екологічності (ЄВРО) пасажирських автобусів, у відомостях яких не вказаний клас екологічності або зазначений клас екологічності Євро-1.

Як зазначили у відомстві, з 1 вересня, якщо в пасажирському автобусі не буде визначений клас екологічності або зазначений клас екологічності Євро-1, подати заявку на перетин кордону "18-60" стане неможливим.

Екологічний стандарт (або клас) – це єдина встановлена для всіх автомобілів норма речовин, небезпечних для довкілля, які є у вихлопних газах транспортних засобів.

На сьогоднішній день найновішим класом є "Євро-6".