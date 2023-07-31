Росія за дев’ять днів знищила 180 тисяч тонн українського зерна, – МЗС

За дев’ять днів обстрілів після виходу з "чорноморської зернової ініціативи" Росія знищила 180 тис. тонн зернових культур, 26 об’єктів портової інфраструктури та п’ять цивільних суден.

"Після виходу із "чорноморської зернової ініціативи" Росія вчинила чергову серію військових злочинів, обстрілявши українські портові міста та зернові склади", – повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Зокрема, за перші дев'ять днів Росія знищила 180 тис. тонн зернових культур, 26 об'єктів портової інфраструктури та п'ять цивільних суден.

"Ми повинні припинити "голодні ігри" й забезпечити глобальну продовольчу безпеку зараз", – заявили в МЗС.

Нагадаємо, 17 липня МЗС РФ офіційно повідомило, що без участі Росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня.

Зі свого боку міністр закорднних справ України Дмитро Кулеба сказав, що в ООН, Туреччини й України достатньо ресурсів для забезпечення функціонування "чорноморського зернового коридору" без Росії за наявності політичної волі.