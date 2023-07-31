БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1550 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
820 1
дороги (1472) Київ (4306) ремонт (1344) тендер (1938) Київавтодор (148)

У Києві відремонтують два квартали вулиці на Подолі за 18 мільйонів. КАРТА

Новини БізнесЦензор Транспорт

дороги,ремонт

У Києві із 2 до 31 серпня частково обмежать рух вулицею Набережно-Хрещатицька у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття.

Як повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор", ремонт торкнеться лише невеликої ділянки вулиці – дорожники оновлюватимуть полотно на ділянці від вул. Хорива до вул. Григорія Сковороди, також обіцяють відремонтувати тротуари.

За даними у системі Prozorro, вартість робіт складе майже 18 мільйонів гривень, їх виконуватиме ТОВ "Ростдорстрой", яке отримало цей підряд без торгів, оскільки було єдиним учасником тендеру.

У Києві відремонтують два квартали вулиці на Подолі за 18 мільйонів 01

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І хто з можновладців живе на цій вулиці що під час війни терміново знадобилось відновити асфальт?
показати весь коментар
31.07.2023 21:59 Відповісти
 
 