Прибуток банку Ахметова зріс за пів року у 17 разів

Чистий прибуток "Першого українського міжнародного банку" (ПУМБ) за підсумками роботи у першому півріччі 2022 року склав 3,68 млрд грн, що у 16,8 разів перевищує показник за аналогічний період 2022 року.

Згідно із даними звітності банку у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), чистий відсотковий дохід ПУМБу за січень-червень 2023 року зріс у 4,3 рази – до 5,74 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.

Чистий комісійний дохід за шість місяців поточного року збільшився на 31,5% – до 1,09 млрд грн.

При цьому за січень-червень цього року ПУМБ розформував 341,8 млн грн резервів, тоді як за аналогічний період минулого року він збільшив їх на 4,27 млрд грн.

Сукупний прибуток банку за перше півріччя 2023 року сягнув 4,02 млрд грн порівняно із 78,61 млн грн за перше півріччя минулого року.

Згідно зі звітом, за січень-червень поточного року активи банку зросли на 13,74 млрд грн, досягнувши 125,71 млрд грн.

Таке зростання пояснюється значним збільшенням інвестицій у цінні папери – з 12,59 млрд грн до 45,55 млрд грн, тоді як готівка та кошти банку в НБУ, навпаки, зменшилися в 1,7 раза – до 27,15 млрд грн.

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Водночас, кредити та аванси клієнтам зросли з 43,77 млрд грн до 44,78 млрд грн, а заборгованість інших банків – на 0,64 млрд грн, до 41,27 млрд грн.

Кошти клієнтів банку ПУМБ за перше півріччя 2023 року збільшилися з 90,04 млрд грн до 104,08 млрд грн.

Капітал банку зріс з 11,08 млрд грн до 15,07 млрд грн, у тому числі нерозподілений прибуток – з 3,08 млрд грн до 7,5 млрд грн.

ПУМБ засновано у 1991, він належить Рінату Ахметову. За даними на сайті фінустанови, банк обслуговує близько 1,5 млн клієнтів.

За даними НБУ на 1 червня, ПУМБ входив до десятки найбільших банків країни, займаючи 8 місце серед 65 українських банків за розміром активів (131,96 млрд грн). На кінець червня мережа банку налічувала 5 регіональних підрозділів та 221 відділення.