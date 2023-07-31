Молдова схвалила будівництво мосту через Дністер до України

Парламент Молдови схвалив будівництво мосту через Дністер, який з’єднає молдовське прикордонне село Косеуць та українське місто Ямпіль.

Як ідеться в повідомленні парламенту Молдови, згідно з проєктом, уряд України профінансує технічне проєктування мосту, включно з його будівництвом, та будівництво необхідної інфраструктури на своїй території, а уряд Молдови – на своїй, передає NewsMaker.

За інформацією Держадміністрації доріг Молдови, довжина мосту становитиме 641 метр. На ньому буде дві смуги руху, дві смуги безпеки, дві велосипедні доріжки, дві пішохідні доріжки та естакада близько 667 метрів з українського боку.

Довжина опор у деяких частинах мосту сягатиме 40 метрів, а пропускна спроможність становитиме 5 тис. автомобілів на добу.

Очікується, що міст здадуть в експлуатацію 2025 року.